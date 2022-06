Athletico abre as portas para Dani Alves após saída do Barcelona

Dani Alves tem boa relação com Petraglia e Athletico tem interesse antigo no lateral

Dani Alves está livre no mercado. O Barcelona comunicou o histórico lateral-direito que não renovará o seu contrato, que vai até o próximo dia 30 de junho. Sendo assim, alguns clubes já demonstram interesse na contratação do jogador.

Como soube a GOAL, um deles é o Athletico. O clube do Paraná se mostrou interessado em contar com Dani Alves antes mesmo de acertar o seu retorno ao Barcelona, no começo deste ano, e segue com portas abertas para realizar o negócio.

Com o jogador livre no mercado, o Athletico deseja contar com Dani Alves para a sequência da temporada. De acordo com pessoas próximas ao atleta, o lateral tem uma ótima relação com Mário Celso Petraglia, presidente do clube paranaense.

Com a janela de transferências no Brasil abrindo somente no dia 18 de julho, o jogador deve aguardar o contato de clubes, além do Athletico, para definir o seu futuro.

A não renovação do Barcelona se dá pela contratação de Cézar Azpilicueta, vindo do Chelsea, de acordo com o diário Sport.

Em sua segunda passagem relâmpago pelo Barcelona, Dani Alves disputou apenas 17 jogos e anotou um gol. Pelo clube, tem 408 jogos e 22 títulos, sendo um grande ídolo da torcida balugrana.

O lateral se despediu do clube espanhol em suas redes sociais nesta quarta-feira (15). Dani Alves postou um texto sobre sua história no Barcelona, junto com um vídeo que mostram momentos importantes do lateral pelo clube. Confira o texto que Daniel postou abaixo.

"Caros culés...

Agora é hora de nos despedirmos.

Foram mais de 8 anos dedicados àquele clube, àquelas cores e àquela casa... mas como tudo na vida, os anos passam, os caminhos divergem e as histórias são escritas durante algum tempo em lugares diferentes - e assim foi.

Tentaram me mandar embora mas não conseguiram, pois não conseguem imaginar, ou conseguem imaginar, como sou resistente e resiliente.

Outros muitos anos se passaram até que o futebol e a vida, que como sempre, estão muito gratos àqueles que os respeitam, decidiram dar-me a oportunidade de voltar aqui para que eu pudesse dizer adeus.

Mas não um adeus sem antes agradecer a todos aqueles que estão por detrás dos holofotes, todos aqueles que tornam a nossa coisa perfeita, a todos eles; Obrigado.

Gostaria também de agradecer a todo o pessoal pela oportunidade que me deram de voltar a este Clube e poder vestir esta camisa maravilhosa novamente, não sabem como estou feliz .... Espero que não percam a minha loucura e a minha felicidade diária.

Espero que aqueles que ficarem também mudem a história deste belo clube, desejo-o do fundo do meu coração.

Foram 23 títulos ganhos: 2 tripletes, 1 sextete e um grande livro de ouro escrito!

Um belo ciclo fecha-se e outro ainda mais desafiante abre-se.

Que o mundo nunca se esqueça: Um leão de 39 anos ainda é um leão muito louco.

Para sempre VISCA BARÇA!"