PSV x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

PSV e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Philips Stadion, na Holanda, pela oitava rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max (veja a programação completa aqui).
Notícias e prováveis escalações
O PSV chega para a partida precisando vencer para garantir sua classificação aos playoffs da Champions League. Na última rodada, os holandeses foram derrotados por 3 a 0 para o Newcastle e perderam a chance de brigar por uma vaga direta nas oitavas. A equipe também não vem de um bom resultado no Campeonato Holandês, após empatar, em casa, com o NAC.
Já o Bayern de Munique faz uma campanha espetacular na competição. Com seis vitórias e apenas uma derrota, os alemães já estão classificados para as oitavas de final e jogam a última rodada apenas para cumprir tabela. Apesar disso, a equipe sofreu uma derrota inesperada por 2 a 1 para o Augsburg no fim de semana.
A partida deve apresentar um contraste muito claro, com o PSV buscando uma vitória para não precisar depender de outros resultados, enquanto o Bayern, já classificado, pode jogar de maneira mais tranquila.
PSV: Kovar; Sildillia, Schouten, Gasiorowski e Obispo; Mauro Junior, Veerman e Til; Man, Driouech e Saibari. Técnico: Peter Bosz.
Bayern de Munique: Neuer; Bischof, Ito, Tah e Davies; Kimmich, Pavlović e Karl (Musiala); Olise, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Desfalques
PSV
Van Bommel, Plea, Boadu, Olij e Ricardo Pepi estão lesionados.
Bayern de MuniqueSacha Boey, Konrad Leimer, Stanisic, Upamecano e Raphael Guerreiro estão no DM, enquanto Kim Min-jae está suspenso.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Philips Stadion - Eindhoven, Holanda
