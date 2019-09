PSG x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes estreiam na Liga dos Campões nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Alerta de jogão! Logo na rodada de estreia do Grupo A da Liga dos Campeões, o recebe o nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), em Paris. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Real Madrid DATA Quarta-feira, 18 de setembro LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

A partida terá transmissão para o no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Bastante desfalcado, o PSG estreia na UCL sem o seu principal trio de ataque. Enquanto Neymar cumpre suspensão, Cavani e Mbappé estão lesionados. Além do mais, o técnico Thomas Tuchel também não contará com Julian Draxler, Thilo Kehrer e Colin Dagba.

Dadas as circunstâncias, Tuchel pode empurrar Marquinhos para o meio-campo. Como resultado, Presnel Kimpembe pode começar na zaga.

Por outro lado, o duelo marca o reencontro de Keylor Navas com o seu ex-clube. O goleiro trocou o clube espanhol pelo PSG no início do mês e irá enfrentar os merengues apenas em seu segundo jogo com a camisa do clube parisiense.

Provável escalação: Navas; Meunier, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat; Verratti, Marquinhos, Gueye; Sarabia, Icardi, Di María

REAL MADRID

Pelo lado do clube espanhol, o técnico Zinedine Zidane também terá problemas na hora da escalação. Marcelo está vetado após uma lesão nas costas na vitória sobre o na última rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro irá se juntar a Isco, Modric e Asensio, também fora.

Por outro lado, o francês terá Eden Hazard, que fez a sua primeira partida oficial com a camisa do Real Madrid contra o Levante. O belga está recuperado de uma lesão muscular e está confirmado para entrar em campo nesta quarta-feira (18).

Provável escalação: Courtois; Carvajal, Militão, Varane, Mendy; Rodríguez, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Hazard

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Metz 0 x 2 PSG 30 de agosto PSG 1 x 0 RC Ligue 1 14 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Ligue 1 25 de setembro 16h (de Brasília) x PSG Ligue 1 22 de setembro 16h (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 2 X 2 Real Madrid 1 de setembro Real Madrid 3 x 2 Levante La Liga 14 de setembro

Próximas partidas