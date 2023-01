PSG x combinado Al-Hilal + Al-Nassr: quando será o reencontro entre Messi e Cristiano Ronaldo?

A partida amistosa será a estreia do português no futebol saudita

A estreia de Cristiano Ronaldo no futebol da Arábia Saudita já tem data para acontecer, e será em um jogo para lá de especial. O craque português, que ainda depende de algumas coisas para entrar em campo oficialmente, terá seu primeiro jogo no novo país em um amistoso que pode colocá-lo frente a frente com Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo foi oficialmente apresentado pelo Al-Nassr no dia 3 de janeira, mas, por conta de uma suspensão imposta a ele quando ainda era jogador do Manchester United, além de algumas questões burocráticas, ainda não conseguiu entrar em campo pela primeira vez com a camisa de seu novo time. Isso, porém, deve, mais ou menos, acontecer em breve.

Não será exatamente vestindo as cores do Al-Nassr, mas a estreia de CR7 já tem data para acontecer: 19 de janeiro, no amistoso entre um time de All-Stars do Campeonato Saudita, que vai misturar jogadores do novo time do português com atletas do rival Al-Hilal, contra o Paris Saint-Germain. A partida, porém, poderia ter acontecido de maneira totalmente diferente, uma vez que estava marcada para janeiro de 2022, quando craque português estava bem longe do futebol da Arábia Saudita. A mudança de data se deu pela pandemia de Covid-19, adiando o compromisso em um ano e, potencialmente, promovendo um encontro de gigantes.

"(Sua estreia) não será com a camisa do Al-Nassr", disse Rudi Garcia, treinador da equipe, em entrevista coletiva, quando questionado sobre o primeiro jogo do craque. "Será uma mistura entre Al-Hilal e Al-Nassr"

O técnico, porém, não está muito feliz com o jogo que pode marcar o reencontro de Cristiano Ronaldo com Lionel Messi, os dois principais jogadores de uma era do futebol mundial. "Como treinador do Al-Nassr, não posso estar feliz com esta partida. Para desenvolvimento, para ver o PSG, para ver os grandes jogadores parisienses, de fato é uma coisa boa. Mas temos um jogo do campeonato três dias depois. Em termos de programação, poderia ter sido melhor pensado. Mas não é nada demais. Estamos na liderança, estamos felizes", esbravejou.

Com a participação de Cristiano Ronaldo aparentemente confirmada por seu técnico, agora a expectativa recai sobre a participação de Messi, junto de outros craques do PSG, como Kylian Mbappé e Neymar.