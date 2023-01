CR7 pode ter que esperar um pouco para fazer sua estreia na Liga Saudita pelo Al-Nassr devido a um problema de registro e uma suspensão pré-existente

Cristiano Ronaldo foi oficialmente apresentado como jogador do Al-Nassr na última terça-feira (3), depois de assinar um contrato de dois anos com a equipe saudita, que teria feito do jogador de 37 anos o atleta mais bem pago da história do futebol. Mas o português provavelmente terá que esperar algum tempo para fazer sua estreia.

O Al-Nassr foi forçado a adiar seu primeiro jogo da Liga Saudita desde a chegada de CR7 por 24 horas por causa de problemas técnicos em seu estádio "devido a fortes chuvas e condições climáticas que afetaram a eletricidade do estádio". No entanto, Ronaldo não participou do confronto remarcado para esta sexta-feira e não deve jogar contra o Al-Shabab, em 14 de janeiro, devido à uma suspensão. Ele poderia finalmente entrar em campo com suas novas cores quando uma equipe All-Star XI do Campeonato Saudita enfrentar o Paris Saint-Germain de Lionel Messi na Riyadh Season Cup em 19 de janeiro.

Por que estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr vai demorar mais que o esperado?

O astro português terá que cumprir uma suspensão de dois jogos da FA (Associação de Futebol da Inglaterra) que recebeu como jogador do Manchester United. Ele foi punido por quebrar o telefone de um torcedor do Everton quando saía de campo após uma partida no Goodison Park em abril de 2022.

Além disso, existem outros fatores que impedem CR7 de ser inscrito na Federação Saudita: um jogador estrangeiro terá de deixar o Al-Nassr, pois já são oito inscritos, excluindo o português, e o clube terá de obter um Certificado de Competência de a Federação de Futebol da Arábia Saudita (SAFF) concedendo quotas aos funcionários do setor de futebol. Foi relatado que o meio-campista uzbeque Jaloliddin Masharapov será sacrificado, tendo feito apenas uma aparição nesta temporada.