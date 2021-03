PSG vai endurecer segurança após assaltos às casas de jogadores, diz jornal

Após o drama vivido por Marquinhos, Di Maria e suas famílias, o clube de Paris resolveu reforçar a segurança de seus atletas

Após o drama que Marquinhos e Di Maria viveram no último final de semana, com o assalto às suas famílias durante partida do PSG, o clube francês resolveu dar um basta nesta situação - que já se repetiu diversas vezes -, e reforçar a segurança de seus atletas.

Segundo o jornal L'Equipe, o Paris irá pagar para que seguranças fiquem na casa de seus atletas na tentativa de evitar novos ataques. Desde o início da era QSI, momento em que o PSG se colocou entre os clubes mais badalados do planeta, cerca de 20 jogadores já foram vítimas de assaltos ou tiveram suas casas invadidas enquanto estavam trabalhando com o clube.

Apenas neste ano, Sergio Rico e Mauro Icardi já haviam sofrido com atos criminosos e, neste domingo (14), outros dois atletas passaram por momentos de muita tensão.

Enquanto estava em campo, durante partida diante do Nantes, válida pela Ligue 1, Di Maria teve sua casa assaltada e, segundo a RMC Sports, sua esposa, Jorgelina, e suas duas filhas foram mantidas como reféns. Ao ser avisado sobre o ocorrido, o técnico Mauricio Pochettino tirou o argentino de campo, que deixou o gramado imediatamente para resolver a situação.

Enquanto isso, algo semelhante também acontecia com Marquinhos, que teve a casa de seus pais como alvo da ação de bandidos durante o jogo. Os familiares do defensor também estavam na residência durante o assalto e o pai do atleta teria sido agredido pelos assaltantes, mas, apesar do susto, todos estão bem.

“Há uma grande decepção por perder os três pontos, mas o grupo estava preocupado com coisas que todos provavelmente já sabem. Isso não é desculpa, mas houve uma queda de energia”, disse Pochettino após a derrota para o Nantes, por 2 a 1.

Com isso, o PSG resolveu dar um basta nesta situação. De acordo com o L’Equipe, os atletas do clube devem ter "supervisão humana extra" a partir de agora, uma vez que as medidas de segurança usuais, como sistemas de vigilância e alarmes, não estão dando conta do recado.

Isso significa que “um ou dois seguranças” ficarão à disposição dos jogadores do elenco profissional e serão colocados na frente de cada residência, vinte e quatro horas por dia.

A medida acontece na esperança de dar alguma tranquilidade aos jogadores, principalmente a Marquinho e Di Maria, que tiveram seus familiares envolvidos na situação. Cabe destacar que, em 2015, o meia argentino passou por uma situação semelhante no Manchester United, algo que contribuiu para que ele deixasse a Inglaterra.