Casa de Di María é assaltada durante jogo do PSG e sua família fica à mercê dos bandidos

O jogador foi substituído durante a partida contra o Nantes, que terminou em derrota; casa de Marquinhos também é assaltada

O Paris Saint-Germain perdeu por 2 a 1, em pleno Parque dos Príncipes, para o Nantes, resultado que deixa os parisienses a três pontos do líder Lille. Mas um outro acontecimento, ocorrido durante a partida, movimentou os corredores do estádio. Durante o encontro, a casa do meia argentino Ángel Di María sofreu um violento assalto e sua família ficou à mercê dos bandidos.

Os relatos foram dados pela RMC Sports. Assim que soube do acontecido, o diretor esportivo do PSG, Leonardo, entrou em contato com o técnico Mauricio Pochettino, durante a partida, pedindo para tirar Di María de campo. Pochettino fez a substituição e ainda passou um tempo dentro do vestiário com o jogador. O PSG ganhava de 1 a 0 até então e, depois, sofreu a virada.

Esta não é a primeira vez que Di María e sua família passam por uma situação de tamanha gravidade. Durante sua única temporada no Manchester United, entre 2014 e 2015, a casa do argentino foi invadida e roubada. Um dos motivos que levaram o meio-campista a querer deixar a Inglaterra foi justamente o trauma causado por toda a situação.

Ainda de acordo com a RMC, a casa onde os pais do brasileiro Marquinhos moram também foi assaltada na capital francesa – o brasileiro permaneceu no campo até o fim e soube do acontecido apenas após o apito final. Os relatos, contudo, dizem que os eventos não foram tão violentos quanto os ocorridos na residência de Di María.

Os jogadores do PSG ficaram, ainda de acordo com os relatos, em choque.

Esta não é a primeira vez que atletas do PSG passam por situações desta. Em 2018, quando o zagueiro Thiago Silva ainda defendia as cores do PSG, sua casa foi assaltada enquanto ele disputava uma partida.