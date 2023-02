PSG x Toulouse o vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela 22ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo manter a liderança isolada, o PSG recebe o Toulouse na tarde deste sábado (4), às 13h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela 22ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O PSG voltou a vencer no campeonato na rodada passada e conseguiu abrir na ponta da tabela, agora com 51 pontos. No entanto, o time viu Mbappé se lesionar e se juntar e Neymar, Mukiele e Kimpembe no departamento médico.

Do outro lado, o Toulouse não perde há cinco partidas e conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento. O time está em 12º lugar, com 29 pontos. Genreau é desfalque certo nos visitantes.

Prováveis escalações

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Mendes, Pembele, Marquinhos, Hakimi; Verratti, Pereira, Vitinha, Soler; Ekitike, Messi.

Escalação do provável Toulouse: Dupe; Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo; Aboukhlal, Spierings, Van den Boomen; Chaibi, Dallinga, Onaiwu.

Desfalques

PSG

Kimpembe, Mukiele, Neymar e Mbappé estão no departamento médico.

Toulouse

Denis Genreau está lesionado.

Quando é?