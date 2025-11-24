PSG x Tottenham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

PSG e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do canal Space na TV fechada e da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Depois de perder a invencibilidade na Liga dos Campeões para o Bayern na última rodada, o PSG volta a campo em busca da vitória para não deixar que Bayern, Arsenal e Inter de Milão se distanciem na tabela. No momento, os parisienses ocupam a quinta posição, com nove pontos, três a menos que os rivais. Os atuais campeões da Champions venceram o Atalanta por 4 a 0, o Barcelona por 2 a 1 e o Bayer Leverkusen por 7 a 2, mas foram derrotados pelo Bayern de Munique por 2 a 1.

Por outro lado, o Tottenham segue na briga por uma vaga direta nas oitavas de final. Em décimo lugar, com oito pontos, os Spurs estão a apenas um ponto do Liverpool, equipe que fecha o G-8. Em quatro jogos, o time inglês venceu o Villarreal por 1 a 0 e o Copenhagen por 4 a 0, além de empatar com o Bodo/Glimt por 2 a 2 e com o Monaco em 0 a 0.

Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2025

quarta-feira, 26 de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Parc des Princes - Paris, FRA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

PSG Um TOT 1 0 Empate 0 PSG 2 - 2 Tottenham 2 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

