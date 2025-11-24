+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liga dos Campeões
team-logoPSG
Parc des Princes
team-logoTottenham
Mounique Vilela

PSG x Tottenham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), no Parc des Princes; confira a transmissão e outras informações do jogo

PSG e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do canal Space na TV fechada e da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Depois de perder a invencibilidade na Liga dos Campeões para o Bayern na última rodada, o PSG volta a campo em busca da vitória para não deixar que Bayern, Arsenal e Inter de Milão se distanciem na tabela. No momento, os parisienses ocupam a quinta posição, com nove pontos, três a menos que os rivais. Os atuais campeões da Champions venceram o Atalanta por 4 a 0, o Barcelona por 2 a 1 e o Bayer Leverkusen por 7 a 2, mas foram derrotados pelo Bayern de Munique por 2 a 1.

Por outro lado, o Tottenham segue na briga por uma vaga direta nas oitavas de final. Em décimo lugar, com oito pontos, os Spurs estão a apenas um ponto do Liverpool, equipe que fecha o G-8. Em quatro jogos, o time inglês venceu o Villarreal por 1 a 0 e o Copenhagen por 4 a 0, além de empatar com o Bodo/Glimt por 2 a 2 e com o Monaco em 0 a 0.

Prováveis escalações de PSG x Tottenham

PSGHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestTOT
30
L. Chevalier
51
W. Pacho
5
Marquinhos
33
W. Zaire-Emery
25
N. Mendes
17
Vitinha
87
J. Neves
8
F. Ruiz
9
G. Ramos
29
B. Barcola
7
K. Kvaratskhelia
1
G. Vicario
23
P. Porro
17
C. Romero
37
M. van de Ven
24
D. Spence
20
M. Kudus
30
R. Bentancur
29
P. Sarr
6
J. Palhinha
7
X. Simons
9
Richarlison

4-2-3-1

TOTAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Luis Enrique

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • T. Frank

Desfalques

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Parc des Princes - Paris, FRA

Retrospecto recente

PSG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

PSG

Um

TOT

1

0

Empate

0

2

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
1/1

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

