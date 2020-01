PSG recusa primeira proposta do Atlético por Cavani, mas uruguaio quer sair

Pedido de Diego Simeone, o centroavante já deixou claro: quer jogar na equipe espanhola

Com 290 jogos, 196 gols e 16 títulos, a vitoriosa carreira de Edinson Cavani no está chegando ao fim. Seu contrato se encerra em junho deste ano: o uruguaio tem uma proposta do e já declarou sua vontade em defender os Colchoneros. Mesmo assim, o clube francês não parece tão disposto a chegar a um acordo.

Para tentar ter o atacante agora, o Atlético de Madrid já ofereceu 45 milhões de reais ao PSG, mas esta primeira proposta já foi recusada pelos franceses. Segundo informações do portal L'Equipe, confirmadas pela Goal, os parisienses pretendem receber cerca de R$ 130 milhões pelo atacante.

Leonardo, diretor de futebol do PSG, confirmou as especulações, mas reforçou que o desejo do PSG é que Cavani fique: "Esperamos que ele fique no clube. Ele pediu pra sair. Estamos estudando a situação. Temos uma proposta do Atlético de Madrid, mas não correspondia com o valor do jogador."

O uruguaio é pedido de Diego Simeone no Atlético de Madrid e chegaria para reforçar um ataque que vem sendo insuficiente nesta temporada. A situação é tão crítica que o clube chegou a preterir outros jogadores como Bruno Guimarães para tentar contratar Cavani.

Cavani (em teoria) volta aos gramados pelo PSG nesta próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), pela semifinal da Francesa, diante do .