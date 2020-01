PSG deixa Cavani fora de jogo, e Atlético insiste na contratação

Sem nem viajar para Mônaco, o uruguaio pode chegar a um acordo com o Atleti a qualquer momento

Precisando de um centroavante, o já tem um alvo preferido: o uruguaio Edinson Cavani, de saída do PSG, pode pintar no clube espanhol. Para botar ainda mais fogo nas especulações, o artilheiro nem viajou para Mônaco junto com a delegação do clube parisiense enfrentar a equipe do principado.

Relacionado para os últimos três jogos do , a escolha de não levar Cavani para Mônaco não é técnica, já que o atacante vem entrando com regularidade e até marcando seus gols (balançou as redes duas vezes em sua última partida como titular).

O PSG alega que Cavani sentiu um incômodo e está sendo poupado, mas jornais importantes na como o L'Equipe e o Le Parisien afirmaram que o real motivo do corte do uruguaio seria uma negociação em andamento com o Atlético de Madrid

Colocando ainda mais gasolina num fogo que já está alto, o CEO do clube madrilenho, Miguel Ángel Gil Marín, viajou a Paris para tratar da negociação. Cavani só tem seis meses de contrato com o PSG e uma saída neste momento seria boa para todas as partes, já que evitaria que o clube francês perdesse o atleta de graça.

A única coisa que ainda trava a negociação é um impasse nos valores: o Atlético estaria oferecendo 10 milhões de euros por achar que pode ter o atleta de graça em seis meses, enquanto o PSG pretende receber 30 milhões de euros, pois teria que se desfazer de uma peça importante para a temporada e um centroavante de muita qualidade.