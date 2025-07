PSG x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Mundial de Clubes 2025

Clubes europeus medem forças nesta quarta para decidir quem estará na grande final do torneio

PSG e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir PSG x Real Madrid online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Buscando uma vaga na grande decisão do torneio, o PSG suou para confirmar sua classificação às semifinais. Com dois jogadores expulsos nos minutos finais, o time de Luis Enrique se superou em campo para seguir adiante ao vencer os alemães por 2 a 0.

Depois de vencer o Borussia Dortmund nas quartas de final por 3 a 2, o Real Madrid tenta salvar a temporada 2024/25 com um título. Por isso, a equipe do recém-chegado Xabi Alonso mira uma nova vitória para dar mais um passo rumo a conquista do Mundial de Clubes.

Quem vencer terá pela frente o ganhador do confronto entre Fluminense e Chelsea, que jogam nesta terça-feira (8).

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Doué, Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Fran García; Valverde, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham, Gonzalo García, Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso

Desfalques

PSG

Expulsos contra o Bayern, Pacho e Lucas Hernández cumprem suspensão automática.

Real Madrid

Expulso contra o Borussia Dortmund, Huijsen está indisponível. Se recuperando de uma lesão muscular, Endrick permanece fora.

Que horas começa PSG x Real Madrid

Mundial de Clubes - Fase Final MetLife Stadium, New Jersey

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos