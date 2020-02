PSG prepara oferta irrecusável para Mbappé antes da Euro: quase R$ 20 milhões por mês

Paris planeja renovar com atacante antes da Eurocopa com proposta para equipará-lo a CR7 e Messi; enquanto isso não acontece Real segue de olho

Com a recente polêmica entre Mbappé e Thomas Tuchel, as especulações envolvendo o nome do francês com o Real Madrid voltaram. Porém, o promete brigar forte pelo atacante e não facilitará em nada sua saída.

E para que isso aconteça, o Paris prepara uma oferta irrecusável para renovar o contrato de sua jovem estrela, conforme informações do As, da . Ainda segundo o jornal, a ideia do clube seria equiparar o salário de Mbappé com o de Messi e Cristiano Ronaldo, oferecendo cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 240 milhões) líquidos por temporada.

Atualmente, os vencimentos do francês giram em torno de 12 milhões de euros por temporada, de acordo com o L’Equipe, e seu contrato vai até 2022. Assim, a ideia do clube francês é de quintuplicar o salário do camisa 7, para que o novo acordo seja firmado antes da próxima , que terá início em junho de 2020.

Porém, enquanto isso não acontece, o fica de olho na situação. A ideia do clube merengue é contratar o francês em 2021, um ano antes do fim do atual contrato do jogador, o que faria seu preço diminuir consideravelmente. A mesma estratégia foi adotada na negociação por Eden Hazard, que foi comprado por “apenas” 100 milhões de euros, valor bem abaixo do que o belga tinha no mercado um ano antes.