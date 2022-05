Por que Mbappé escolheu ficar no PSG em vez de jogar no Real Madrid?

Kylian Mbappé disse não ao Real Madrid pela terceira vez em sua vida. O atacante francês priorizou os números astronômicos de dinheiro que acompanham seu novo contrato com o PSG e o grande peso que sua palavra terá ao planejar a equipe parisiense nos próximos anos em vez de seu sonho de infância de jogar no Real Madrid. O clube francês anunciou neste sábado (21) a renovação com o atacante francês até o ano de 2025.

Os 50 milhões de euros (R$ 250,9 milhões) líquidos por temporada que vai receber, o bônus de renovação - há quem fale em centenas de milhões - que lhe cabe no bolso e o poder que o clube lhe dá fizeram pender a balança a favor de sua continuidade na cidade onde nasceu. A isto devemos juntar os grandes nomes que dominam o elenco e os que virão num futuro próximo.

Por que Mbappé continuará no PSG?

Apesar de seu desejo de sair, Fayza Lamari , sua mãe, que também administra seus interesses, confidenciou ao 'Le Parisien' em outubro que o diálogo com a diretoria do PSG não havia sido interrompido. Ao longo da temporada, os líderes do campeão francês aproveitaram a lacuna existente e fizeram o possível para manter a estrela.

Se as fontes falam de uma oferta faraônica para convencer o jogador a ficar, a mãe do francês garantiu nos últimos dias que os dois clubes fizeram ofertas equivalentes e que agora Mbappé tinha que decidir. A verdade é que agora ele será o maior ganhador do clube e que deverá receber um bônus de transferência de mais de 100 milhões de euros (R$ 501,9 milhões).

Alguns números absolutamente exorbitantes! Sim, mas há também as promessas do clube e dos seus dirigentes que ouviram as suas queixas: um verdadeiro projeto esportivo e mudanças significativas dentro de um clube que eles realmente amam. E não apenas um monte de estrelas como no verão passado.

Para levar o projeto adiante, Nasser Al-Khelaïfi tomou o assunto em suas próprias mãos. E a visita de Fayza Lamari ao Catar em abril não parecia férias. Em Doha, a mãe e a conselheira puderam descobrir os contornos do projeto futuro resultantes de suas discussões preliminares.

Para conseguir isso e agilizar o diálogo, os dirigentes teriam contado, segundo nossas informações, na dupla Antero Henrique-Luiz Ferrer , que havia trabalhado para a chegada do prodígio em 2017. O ex-diretor esportivo, que foi nomeado diretor em março da Qatar Stars League nunca esteve muito longe dos altos escalões de Paris.

Permanecendo próximo da família, Ferrer, agora agente e novo representante de Nicolás Pépé, teria recebido o cargo de diretor esportivo (que ele rejeitou). Isso prova se a posição de Leonardo, apreciada de várias maneiras no vestiário, ainda é muito frágil. A GOAL pode confirmar que Luis Campos , que esteve em Paris esta semana, é um dos nomes investigados.

A intervenção de Macron

Outros atores externos também intervieram. Em particular, o número 7 parisiense recebeu vários telefonemas de Emmanuel Macron pedindo que ele ficasse em seu clube. Os dois homens se conheceram em 2018, durante a comemoração da vitória da Copa do Mundo nas escadarias do Eliseu e falaram diretamente em várias ocasiões.

O seu estatuto de ícone, o facto de continuar a estar presente em Paris quando a cidade sediar os Jogos Olímpicos de 2024, a sua imagem junto dos jovens... são argumentos utilizados pelo Chefe de Estado para tentar convencer Mbappé.

Nesta eleição surpreendente, não devemos subestimar o real apego de Mbappé à cidade de Paris, ao PSG e o desejo de se tornar seu melhor jogador. No final de fevereiro, depois de bater o recorde de gols de Ibrahimovic com a camisa parisiense, admitiu que ultrapassar Edinson Cavani foi um objetivo que o poderia fazer pensar: "Ser o artilheiro da história do clube não é algo mais, embora mais importantes sejam os títulos."