PSG, o time que menos correu até agora nas oitavas da Liga dos Campeões

Time de Neymar foi o que percorreu a menor distância entre as oito equipes que jogaram até agora; Liverpool e Valencia aparecem na sequência

As oitavas de final da Liga dos Campeões começaram com tudo. Nessa primeira semana quatro confrontos abriram as disputas e um dos jogos mais aguardados foi entre o , de Haaland, e o , de Neymar e Mbappé.

Com uma das melhores campanhas da primeira fase da competição e com o retorno do camisa 10 brasileiro, uma grande exibição era esperada do time de Thomas Tuchel. Porém, o treinador alemão resolveu mudar o esquema tático e viu o time alemão dominar o jogo e sair com a vitória por 2x1.

Contudo, um outro dado chama a atenção. De acordo com a RMC, o PSG correu apenas 105 quilômetros em campo, sendo a equipe que percorreu a menor distância dentre todos os oito times que jogaram até aqui.

Mais times

O que também chama a atenção é que e , que também foram derrotados, aparecem logo na sequência com 108 e 109 quilômetros percorridos respectivamente. A título de comparação, o , que venceu o por 1x0, percorreu 124 quilômetros em campo.

Em meio às declarações de Neymar - que alegou ter discutido com os médicos da equipe para ter voltado a campo antes do prazo estipulado pelo clube -, o fato de o PSG ter sido a equipe que correu menos pode gerar algum tipo de desconfiança entre seus torcedores com relação à vontade da equipe.

Mais artigos abaixo

Porém, o Liverpool, equipe reconhecida mundialmente por sua intensidade e entrega dentro de campo, percorreu apenas três quilômetros a mais do que o time de Paris. Correr em uma partida, é claro, está relacionado à entrega e à vontade dos jogadores, mas também está diretamente ligado ao estilo do jogo, à posse de bola, e às características do adversário.

No dia 11 de março acontecerá jogo de volta entre PSG e Borussia, em Paris, e será possível ter uma ideia melhor se não correr tanto irá atrapalhar ou não o time de Neymar, Mbappé e cia.