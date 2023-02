Festas na mansão de Neymar incomodam pequena cidade na França

Os vizinhos do craque do PSG têm reclamado depois que ele deu uma série de festas barulhentas na sua casa em Bougival

Neymar está causando polêmica por causa de questões extracampo depois de incomodar seus vizinhos com suas atividades noturnas, de acordo com o Le Parisien. O brasileiro irritou os moradores locais perto de sua casa em Bougival com uma série de festas, incluindo a mais recente para comemorar seu aniversário de 31 anos. O prefeito local, Luc Wattelle, disse que as festas de Neymar são "muito irritantes" para a comunidade local.

Neymar é conhecido por gostar de festas e tem o hábito de não jogar sempre que chega o aniversário de sua irmã Rafaella. O jogador de 31 anos está em Paris há seis temporadas, desde que saiu do Barcelona em 2017, e seu contrato atual vai até 2025.

Wattelle descreveu a estrela do PSG como um "indivíduo desrespeitoso". Ele também admitiu que não adianta multar o atleta, pois teria pouco impacto. Ele explicou: "Poderíamos multá-lo, mas o que podemos fazer com alguém que não se importa em pagar uma multa de 135 euros devido ao seu salário?" Estima-se que Neymar ganhe 36 milhões de euros (cerca de 200 milhões de reais) por temporada no PSG.