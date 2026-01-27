PSG x Newcastle: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

PSG e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, na França, pela oitava rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Space e HBO Max (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O PSG entra na partida buscando sua classificação direta para as oitavas de final da Champions League. Para isso, o time francês, que ocupa o sexto lugar com 13 pontos, precisa superar a derrota da última rodada, contra o Sporting, por 2 a 1. O atual campeão busca melhorar seu rendimento na competição e contará com o apoio da torcida para isso.

Já o Newcastle, chega na mesma situação que o PSG: com 13 pontos e buscando sua vaga direta nas oitavas de final. Os ingleses vem com moral na competição, após bater o PSV, com tranquilidade, por 3 a 0. Mas no Campeonato Inglês, o time vem de derrota e busca superar as dificuldades para avançar na Champions.

O jogo promete ser equilibrado. Apesar do favoritismo do PSG, o Newcastle chega na mesma situação e querendo endurecer o jogo.

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; Mayulu, Vitinha e Mbaye; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Newcastle: Pope; Trippier, Burn, Botman e Hall; Miley, Tonali, Ramsey, Barnes e Gordon; Wissa. Técnico: Eddie Howe.

Desfalques

PSG

Nuno Mendes, João Neves e Fabian Ruiz ainda estão lesionados.

Newcastle

Por problemas físicos, Fabian Schar e Bruno Guimarães estão fora, enquanto Joelinton é dúvida.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Parc des Princes - Paris, França

