PSG x Maccabi Haifa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Parisienses podem garantir a classificação às oitavas de final nesta terça-feira (25); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O PSG recebe o Maccabi Haifa nesta terça-feira (25), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, em duelo válido pela quinta rodada da Champions League 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, na plataforma de streaming.

Precisando da vitória para garantir a classificação às oitavas de final

de forma antecipada, o PSG é o líder do Grupo H com os mesmos oito pontos do Benfica, vice-líder.



Para o confronto em casa, o técnico Galtier terá os retornos de Sergio Ramos e Neymar, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Ajaccio por 3 a 0, pela última rodada do Campeonato Francês. Assim, o trio de ataque Neymar, Messi e Mbappé está confirmado.



Do outro lado, o Maccabi Haifa, na lanterna do grupo com apenas três pontos conquistados, busca emplacar a segunda vitória seguida na UCL.



Na segunda rodada, os parisienses venceram por 3 a 1, com gols de Neymar, Messi e Mbappé, enquanto Chery descontou para o Haifa.



Prováveis escalações

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Vitinha, Ruiz, Bernat; Messi; Mbappe, Neymar.

Escalação do provável MACCABI HAIFA: Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi; Atzili, Chery, David; Pierrot.

Desfalques

PSG

Marco Verratti, suspenso, e Danilo Pereira, lesioando, são desfalques certos.

Macabbi Haifa

Suf Podgoreanu, Dolev Haziza e Mahmoud Jaber machucados, estão fora.

Quando é?

Getty Images

• Data: terça-feira, 25 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Parc des Princes – Paris, FRA

• Arbitragem: FELIZ ZWAYER (árbitro), STEFAN LUPP e MARCO ACHMULLER (assistentes), SVEN JABLONSKI (quarto árbitro) e CHRISTIAN DINGERT(AVAR)