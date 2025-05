PSG x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Champions League 2024/25

Decisão será disputada neste sábado (31), no Allianz Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

PSG e Inter de Milão decidem o título da Champions League 2024/25 neste sábado (31), às 16h (de Brasília), no Allianz Arena, em Munique. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Atual campeão do Campeonato Francês e da Copa da França, o Paris Saint-Germain vai em busca de um feito inédito: conquistar a Champions League pela primeira vez em sua história. Esta será apenas a segunda final da equipe parisiense na competição. Na primeira oportunidade, na temporada 2019/20, o clube foi vice-campeão após derrota para o Bayern de Munique.

Na atual edição do torneio, o PSG encerrou a primeira fase na 15ª colocação geral, com 13 pontos, mas avançou aos playoffs, onde goleou o Brest por 10 a 0 no placar agregado. Nas oitavas de final, superou o Liverpool nos pênaltis por 4 a 1. Nas quartas, bateu o Aston Villa por 5 a 4, e na semifinal eliminou o Arsenal com uma vitória por 3 a 1.

Do outro lado, a tradicional Inter de Milão busca o tetracampeonato europeu. Os italianos fizeram uma campanha consistente na primeira fase, terminando em quarto lugar, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota. No mata-mata, passaram pelo Feyenoord nas oitavas com um agregado de 4 a 1, eliminaram o Bayern de Munique nas quartas por 4 a 3 e venceram o Barcelona em uma semifinal emocionante, com placar agregado de 7 a 6.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Lautaro Martínez, Thuram.

Desfalques

PSG

Kimpembe, com dores no pé direito, é dúvida.

Inter de Milão

Sem desfalques confirmados.

Quando é?