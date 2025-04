Final da Champions League 2024/25: sede, estádio, times, onde assistir ao vivo e mais

Com a semifinal ainda em andamento, os primeiros detalhes da decisão da principal competição europeia já começam a ser definidos

A final da Champions League 2024/25 se aproxima e promete, mais uma vez, ser um espetáculo imperdível. Com as semifinais ainda em disputa, a tensão cresce à medida que as equipes lutam pela vaga no tão desejado palco em Munique. O mundo inteiro aguarda para ver quais clubes conseguirão superar seus rivais e seguir com o sonho de conquistar o título.

As semifinais têm demonstrado a força das equipes em busca da glória, com confrontos intensos e decisões que podem ser definidas por um único detalhe. Abaixo, a GOAL mostra os primeiros detalhes da decisão.