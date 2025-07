PSG x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam neste sábado (05), no Mercedes-Benz Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

PSG e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (05), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir PSG x Bayern de Munique online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Um dos favoritos ao título do Mundial de Clubes, o PSG garantiu a classificação para as quartas de final após eliminar o Inter Miami com uma vitória por 4 a 0. Na primeira fase, os parisienses terminaram na liderança do Grupo B, com seis pontos, mesma pontuação do Botafogo, mas com vantagem no saldo de gols. A equipe venceu o Atlético de Madrid por 4 a 0 e o Seattle Sounders por 2 a 0, mas foi derrotada pelo Botafogo por 1 a 0.

"Este pode ser um ótimo momento para nos vingarmos. Quando os enfrentamos no início da temporada, não estávamos em um grande momento. Agora acho que podemos fazer muito melhor. Somos favoritos? Não sei, mas quando jogamos assim, acho que somos imparáveis", afirmou Bradley Barcola.

Já o Bayern de Munique encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo C, com seis pontos, um a menos que o líder Benfica. Até aqui, os bávaros venceram o Auckland City por 10 a 0 e o Boca Juniors por 2 a 1, mas perderam para o Benfica por 1 a 0 na última rodada. Nas oitavas de final, eliminaram o Flamengo com uma vitória por 4 a 2.

"Será outra partida difícil contra o PSG, eles fizeram uma temporada inacreditável. Já jogamos contra eles nesta temporada e vencemos. Temos que tentar levar a energia e a boa sensação para esta partida. Sabemos que vai ser difícil, mas sentimos que podemos vencer qualquer um quando estamos no nosso melhor nível. Precisamos nos recuperar bem agora e nos preparar.", disse o atacante Harry Kane.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia .

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Que horas começa PSG x Bayern de Munique

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Em 14 confrontos entre as equipes, o Bayern de Munique soma oito vitórias, contra seis do PSG. No último encontro, válido pela primeira fase da Champions League 2024/25, os bávaros venceram por 1 a 0.

Classificação