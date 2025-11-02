+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoPSG
Parc des Princes
team-logoBayern de Munique
ASSISTA COM A
Mounique Vilela

PSG x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (04), no Parc des Princes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em confronto direto pela liderança, PSG e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), no Parc de Princes, em Paris, pela quarta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá tranmissão ao vivo do Space na TV fechada e da HBOMax via streaming(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória sobre o Nice por 1 a 0 no Campeonato Francês, o PSG volta suas atenções para a disputa da Champions League. Atual campeão do torneio, o time parisiense divide a liderança com o Bayern de Munique, Inter de Milão, Arsenal e Real Madrid, ambos com nove pontos e 100% de aproveitamento. Até o momento, o Paris venceu a Atalanta por 4 a 0, o Barcelona por 2 a 1 e o Bayer Leverkusen por 7 a 2.

Por outro lado, o Bayern de Munique está em busca do sétimo título da Champions League. Em três jogos disputados, os bávaros venceram por 3 a 1, o Pafos por 5 a 1 e o Club Brugge por 4 a 0.

Copa da Alemanha
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Campeonato Francês
PSG crest
PSG
PSG
Rennes crest
Rennes
REN

PSG: Chevalier; Hakimi, Pacho, Beraldo, Nuno Mendes; Mayulu, Vitinha, Zaïre-Emery; Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia.

Bayern de Munique: Neuer; Boey, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.

Escalações de PSG x Bayern de Munique

PSGHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestFCB
30
L. Chevalier
51
W. Pacho
2
A. Hakimi
25
N. Mendes
5
C
Marquinhos
17
Vitinha
8
F. Ruiz
33
W. Zaire-Emery
29
B. Barcola
7
K. Kvaratskhelia
10
O. Dembele
1
C
M. Neuer
4
J. Tah
2
D. Upamecano
27
K. Laimer
44
J. Stanisic
14
L. Diaz
45
A. Pavlovic
7
S. Gnabry
17
M. Olise
6
J. Kimmich
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

PSG
-Escalação

Reservas

Técnico

  • Luis Enrique

FCB
-Escalação

Reservas

Técnico

  • V. Kompany

Desfalques

PSG

Doué está machucado, enquanto Illya Zabarnyi cumprirá suspensão.

Bayern de Munique

Alphonso Davies, Hiroki Ito e Musiala estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 04 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Parc des Princes - Paris, FRA

Retrospecto recente

PSG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

FCB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
16/2
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em 15 confrontos, o Bayern de Munique soma oito vitórias, enquanto o Paris Saint-Germain venceu sete. No último duelo, válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA, os parisienses levaram a melhor por 2 a 0.

PSG

Outros

FCB

1

0

Empate

4

Vitórias

2

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação

Links úteis

Publicidade
0