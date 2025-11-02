PSG x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Em confronto direto pela liderança, PSG e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), no Parc de Princes, em Paris, pela quarta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá tranmissão ao vivo do Space na TV fechada e da HBOMax via streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória sobre o Nice por 1 a 0 no Campeonato Francês, o PSG volta suas atenções para a disputa da Champions League. Atual campeão do torneio, o time parisiense divide a liderança com o Bayern de Munique, Inter de Milão, Arsenal e Real Madrid, ambos com nove pontos e 100% de aproveitamento. Até o momento, o Paris venceu a Atalanta por 4 a 0, o Barcelona por 2 a 1 e o Bayer Leverkusen por 7 a 2.

Por outro lado, o Bayern de Munique está em busca do sétimo título da Champions League. Em três jogos disputados, os bávaros venceram por 3 a 1, o Pafos por 5 a 1 e o Club Brugge por 4 a 0.

PSG: Chevalier; Hakimi, Pacho, Beraldo, Nuno Mendes; Mayulu, Vitinha, Zaïre-Emery; Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia.

Bayern de Munique: Neuer; Boey, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.

Desfalques

PSG

Doué está machucado, enquanto Illya Zabarnyi cumprirá suspensão.

Bayern de Munique

Alphonso Davies, Hiroki Ito e Musiala estão no departamento médico.

Quando é?

Data: terça-feira, 04 de novembro de 2025

terça-feira, 04 de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Parc des Princes - Paris, FRA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em 15 confrontos, o Bayern de Munique soma oito vitórias, enquanto o Paris Saint-Germain venceu sete. No último duelo, válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA, os parisienses levaram a melhor por 2 a 0.

Classificação

Links úteis