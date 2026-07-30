O Ajax enfrenta o FK Vojvodina na noite de quinta-feira, no jogo de volta da segunda fase preliminar da Conference League. O técnico Míchel parece não ter muitas surpresas guardadas. O duelo na Johan Cruijff ArenA começa às 20h e terá transmissão ao vivo no canal principal da Ziggo Sport.

Maarten Paes estará novamente no gol do Ajax, que venceu por 4 a 1 em solo sérvio na semana passada. Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind e Caio Henrique formam da direita para a esquerda a defesa do time de Amsterdã. Owen Wijndal, portanto, vai para o banco de reservas.

Também não há grandes surpresas no meio-campo do Ajax. Youri Regeer terá de garantir o controle, com Davy Klaassen e Oscar Gloukh à frente com a missão de buscar a ligação com a linha de ataque.

Steven Berghuis, pela direita, e Mika Godts, pela esquerda, terão a tarefa de levar perigo pelos lados no setor ofensivo. Kasper Dolberg é o atacante mais avançado no sistema adotado por Míchel. Reforço do clube, Marcos Leonardo, que ganhou minutos no domingo contra o Burnley, pode esperar por uma entrada no decorrer da partida.

Se o Ajax não for totalmente surpreendido pelo Vojvodina, provavelmente enfrentará o Shelbourne FC na terceira fase preliminar, em um duelo de ida e volta nos dias 6 e 13 de agosto. O clube irlandês venceu o jogo de ida da segunda fase preliminar por 5 a 2 contra o estoniano Nõmme Kalju FC.

Os eventuais play-offs serão disputados em 20 e 27 de agosto. Caso o Ajax passe por tudo isso, o sorteio da fase de liga será em 28 de agosto. A fase principal, com seis adversários, começa em 15 de outubro.

Provável escalação do Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts.