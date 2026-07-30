Provável escalação do Ajax: Míchel muda seu time em apenas uma posição

O Ajax enfrenta o FK Vojvodina na noite de quinta-feira, no jogo de volta da segunda fase preliminar da Conference League. O técnico Míchel parece não ter muitas surpresas guardadas. O duelo na Johan Cruijff ArenA começa às 20h e terá transmissão ao vivo no canal principal da Ziggo Sport.

Maarten Paes estará novamente no gol do Ajax, que venceu por 4 a 1 em solo sérvio na semana passada. Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind e Caio Henrique formam, da direita para a esquerda, a defesa do time de Amsterdã. Owen Wijndal vai, portanto, para o banco de reservas.

Também não há grandes surpresas no meio-campo do Ajax. Youri Regeer deve garantir o controle, com Davy Klaassen e Oscar Gloukh tendo a missão de buscar a ligação com a linha de ataque.

Steven Berghuis, pela direita, e Mika Godts, pela esquerda, terão a tarefa de levar perigo pelos lados no setor ofensivo. Kasper Dolberg é o atacante mais avançado no sistema utilizado por Míchel. Reforço do time, Marcos Leonardo, que ganhou minutos no domingo contra o Burnley, pode esperar por uma entrada durante a partida.

Se o Ajax não for totalmente surpreendido pelo Vojvodina, provavelmente enfrentará o Shelbourne FC em um duelo de ida e volta na terceira fase preliminar, em 6 e 13 de agosto. O clube irlandês venceu por 5 a 2 o estoniano Nõmme Kalju FC no jogo de ida da segunda fase preliminar.

Os eventuais playoffs serão em 20 e 27 de agosto. Se o Ajax passar por tudo isso, o sorteio da fase de liga será em 28 de agosto. A fase principal, com seis adversários, começa em 15 de outubro.

Provável escalação do Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts.