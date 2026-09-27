A seleção holandesa dá sequência à fase de grupos da Liga das Nações neste domingo contra a Sérvia. O técnico Xavi faz duas mudanças em sua equipe, prevê o Voetbalzone. A partida em Belgrado começa às 18h e terá transmissão ao vivo pela NPO1.
Bart Verbruggen começa mais uma vez no gol da Holanda, que arrancou um ponto no apagar das luzes contra a Alemanha (1 a 1). Denzel Dumfries (à direita) e Micky van de Ven (à esquerda) são os laterais. O capitão Virgil van Dijk será auxiliado por Jan Paul van Hecke, que recebeu muitas críticas após sua atuação de quinta-feira.
Joey Veerman entrou bem contra a Alemanha e terá a chance de se provar desde o apito inicial neste domingo. Por isso, Quinten Timber terá de se contentar com um lugar no banco. Além disso, não há mudanças no meio-campo, o que garante vagas entre os titulares para Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders.
Brian Brobbey deixou o grupo lesionado e foi substituído na seleção holandesa por Joshua Zirkzee. No entanto, Mexx Meerdink é o homem de referência no ataque contra a equipe sérvia. O jogador do AZ deixou boa impressão durante sua entrada contra a Alemanha e viu um gol ser anulado. "Ele foi bem e é o único centroavante. Eu diria para mantê-lo", disse Rafael van der Vaart à NOS.
Crysencio Summerville mantém sua vaga entre os titulares pela direita no ataque, com Cody Gakpo, decisivo contra a Alemanha, atuando pela esquerda. Ruben van Bommel deu uma bela assistência nos acréscimos, mas começa novamente no banco.
Provável escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Gakpo.