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Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Rian Rosendaal

Traduzido por

Provável escalação da seleção holandesa: duas mudanças contra o Marrocos

Países Baixos x Marrocos
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Marrocos
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A seleção holandesa enfrenta o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo. O site Voetbalzone prevê que o técnico Ronald Koeman faça duas alterações em relação à vitória por 1 a 3 sobre a Tunísia. O jogo Holanda x Marrocos começa na terça-feira às 03h e será transmitido ao vivo pelo canal NPO 1. 

Bart Verbruggen será o goleiro no Monterrey, do México. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven formam a defesa da Seleção Holandesa. Nathan Aké, portanto, volta ao banco de reservas.

Koeman mantém nomes conhecidos no meio-campo da Holanda. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders estarão na escalação inicial contra o Marrocos, que terminou em segundo lugar no grupo C.

Donyell Malen cede a posição de ponta-direita a Crysencio Summerville. Brian Brobbey é mais uma vez o ponto de referência no ataque, e Cody Gakpo deve criar perigo pela ala esquerda.

Caso a Seleção Holandesa vença o Marrocos, seguirá para uma partida contra o Canadá nas oitavas de final. Esse jogo está marcado para sábado, 4 de julho, às 19h, horário da Holanda, em Houston.

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Provável escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.

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