Libertadores feminina 2019: como assistir de graça no DAZN

O DAZN traz para você mais um competição com transmissão exclusiva para o Brasil

Os apaixonados por futebol ganharam mais um campeonato para seguir de perto no DAZN. O primeiro serviço de streaming de esportes ao vivo e sob demanda, passa a deter os direitos de transmissão da feminina, que será disputada entre os dias 11 e 27 de outubro, em Quito, no , com dois times brasileiros: e Ferroviária.

Com essa aquisição, o DAZN expande o seu catálogo de esportes no . Atualmente, o serviço possui os direitos de transmissão da , Seria A italiana, francesa, Premier League, , , do Brasileirão, sub-20, entre outros.

COMO ASSISTIR À COPA LIBERTADORES FEMININA NO DAZN

Lançado em maio, o DAZN ainda oferece uma vantagem aos interessados no serviço: os novos cadastrados ganham o primeiro mês grátis para experimentarem a plataforma e, após este período, poderá usufruir de todo o conteúdo ao vivo e sob demanda do DAZN oferecido ao território brasileiro com uma mensalidade de R$ 37,90.

O serviço seguirá disponível no Facebook e YouTube com alguns jogos gratuitos para não assinantes, mas a maior parte do conteúdo exclusivo estará à disposição apenas para quem tiver uma assinatura ativa.

Para os interessados, basta se cadastrar em www.dazn.com

QUAL É O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.