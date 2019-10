Barcelona é contra adiamento de clássico com Real e apoia catalães, mas aceita mudança

Após a alteração da data do El Clásico, Barça afirmou que irá reembolsar os torcedores que compram ingresso para o dia 26

A Catalunha vive dias de manifestações e protestos desde a prisão de alguns de seus líderes separatistas. Por conta desses acontecimentos, a Federação Espanhola de Futebol decidiu adiar o clássico e , que seria jogado no próximo dia 26 de outubro, no Camp Nou.

Ainda sem uma data exata, é certo que os times se enfrentarão apenas em dezembro. Mas o jogo está garantido para Barcelona, sem qualquer possibilidade de inversão de mando de campo.

Em nota no site oficial, o Barcelona demonstrou insatisfação pela mudança da data, mas compreende a situação e mostra apoio ao povo catalão. Confira:

"Com a confirmação do adiamento do jogo contra o Real Madrid, decretado pelo Comitê de da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), o FC Barcelona declara:

Na quinta-feira, o clube informou o Comitê de Competições da Federação Espanhola de Futebol da decisão de não disputar a partida no Santiago Bernabéu, como proposto pela Liga de Futebol Espanhol (LFP).

O desejo do clube era jogar El Clásico no Camp Nou, no dia 26, na data e horário previamente acordado e o Comitê foi informado disso por escrito.

O Clube confia plenamente na atitude cívica e pacífica de seus membros e fãs, que sempre se expressam de maneira exemplar no Camp Nou.

Mesmo assim, após receber a decisão do Comitê de Competições da RFEF de adiar o jogo, citando "circunstâncias excepcionais" e considerando que cabe aos clubes decidir uma nova data até segunda-feira, o clube irá propor o dia 18 de dezembro.

​O Clube lamenta a inconveniência que esse adiamento possa causar aos membros, sócios e torcedores e agora já começou as etapas necessárias para reembolsar o dinheiro a partir de segunda-feira, 21 de outubro, para os ingressos já comprados."

​O Real Madrid também falou sobre a mudança. Também em um comunicado no site oficial, os merengues afirmam estão de acordo em jogar a partida no dia 18 de dezembro, no Camp Nou.

"Face à decisão do Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol de adiar o jogo que deveria ser disputado no sábado 26 de Outubro, entre o F. C. Barcelona e o Real Madrid C. F., e que estabelece que os clubes estão de acordo relativamente a uma nova data para a efectivação do mesmo, o Real Madrid comunica que a data proposta por ambos os clubes é o dia 18 de Dezembro."