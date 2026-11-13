Protagonista nas decisões, Carlos Miguel quer fechar ano perfeito pelo Palmeiras e sonha com convocação

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Após atuações decisivas nas classificações para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil, goleiro lamenta ausência na lista da seleção, mas mantém foco na reta final da temporada

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Carlos Miguel vive um dos momentos mais importantes de sua trajetória no Palmeiras. Protagonista nas classificações para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil, o camisa 1 quer aproveitar a reta decisiva do ano para consolidar seu espaço e ser convocado para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti em um futuro próximo. Em entrevista à ESPN Brasil, o goleiro falou sobre a expectativa de conquistar títulos inéditos pelo clube em 2026, comentou a possibilidade de defender a seleção e destacou a evolução individual ao longo da temporada.

O crescimento do arqueiro ganhou força especialmente nos mata-matas. Depois de enfrentar momentos de instabilidade e críticas durante o ano, Carlos Miguel recuperou a confiança e passou a ser decisivo em momentos importantes. Nas disputas por pênaltis, defendeu cobranças contra LDU, Fluminense e Vasco, ajudando o Palmeiras a alcançar duas decisões e reforçando seu nome entre os goleiros observados pela comissão técnica de Carlo Ancelotti.

Ao comentar a possibilidade de vestir a camisa da Seleção, o jogador demonstrou gratidão por ter aparecido na pré-lista, mas reconheceu que gostaria de receber uma oportunidade. Ao mesmo tempo, ressaltou a importância de permanecer à disposição do Palmeiras para os compromissos que ainda estão por vir.

"Primeiro agradecimento a Deus só de estar na lista já é uma conquista gigantesca. No momento, não sei nem balancear se é melhor ou pior (ser convocado). Obviamente eu queria estar na seleção mas também quero estar contra o Cruzeiro na próxima semana para ajudar o time. Não sei te explicar na balança o que significa. Tudo tem seu tempo, talvez não era pra ser nesse momento, pode ser num próximo breve e com os títulos na mão."

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Aos 27 anos, Carlos Miguel também destacou o quanto a sequência de partidas contribuiu para seu amadurecimento dentro de campo. O goleiro citou Fábio, do Fluminense, como referência de experiência e ressaltou que o ritmo de jogo é fundamental para desenvolver aspectos que não podem ser adquiridos apenas nos treinamentos.

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"Melhorei muito em questão de jogo. Muito mais jogos, o jogar te ensina o jogo. O Fábio joga com 46 anos ele tem atalhos do campo que eu nem aprendi ainda. Só o jogo da isso. Olha o alto nível que ele joga, foi até a semifinal com a gente da Libertadores, excelente no Brasileiro, grande ano. Cuidado e trabalho que ele tem. Experiência e coisas que ele consegue fazer que eu ainda não aprendi."

O bom momento individual acontece em meio a uma reta final exigente para o Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira ainda disputa três competições e tenta transformar as boas campanhas em conquistas. No Campeonato Brasileiro, o Verdão segue na perseguição ao Flamengo, enquanto também se prepara para enfrentar o Grêmio na final da Copa do Brasil e o Estudiantes na decisão da Libertadores. Para Carlos Miguel, a possibilidade de alcançar feitos inéditos serve como combustível para o elenco.

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"Eu penso dessa forma, muitos atletas e o próprio Abel. Se ninguém nunca conseguiu, se você conseguir o que vai acontecer? Fica essa curiosidade na cabeça, na minha fica: 'Se eu conseguir... Vamos ver, vamos jogos após jogo'. Aí chega na final da Libertadores, aí no Brasileiro, estamos atrás mas temos condições de chegar. É uma grande equipe do outro lado (Flamengo)."

A sequência de compromissos, entretanto, exige atenção também à recuperação física dos jogadores. O goleiro reconheceu o desgaste provocado pelo calendário, mas garantiu que o grupo está disposto a fazer o necessário para chegar às decisões nas melhores condições possíveis.

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"O cansaço tenta falar que não, mas você fala que vai vencer ele. Depois se tiver que ficar 30 horas dentro da banheira de gelo para descansar, eu vou e vamos ver o que vai acontecer. Conseguir ganhar coisas que ninguém nunca conseguiu conquistar no Brasil é gratificante, não sei se vamos conseguir. Temos muitas batalhas no caminhos nessas três semanas. Vai ser puxado. Vamos com os pés no chão e muita vontade de vencer."

A ausência de Carlos Miguel na convocação da Seleção ocorreu apesar de seu nome aparecer na pré-lista de Ancelotti. A CBF decidiu não liberar jogadores de Palmeiras e Flamengo para os amistosos desta Data Fifa, em razão da disputa pelo título brasileiro. Além do goleiro, Marlon Freitas e Samuel Lino também ficaram fora pelo mesmo motivo. Ainda assim, o desempenho nas decisões pode manter o palmeirense no radar da comissão técnica para as próximas oportunidades.

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Antes de encerrar a temporada, o Palmeiras terá uma sequência decisiva, com compromissos pelo Brasileirão e as finais da Copa do Brasil e da Libertadores. O próximo desafio será contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (18), pela 35ª rodada do campeonato nacional. Depois, o Verdão terá pela frente Flamengo e Chapecoense, ainda pelo Brasileirão, antes de chegar na decisão continental contra o Estudiantes, no dia 28 de novembro. Já a disputa pelo título da Copa do Brasil diante do Grêmio acontecerá no dia 6 de dezembro. Carlos Miguel espera seguir como protagonista e transformar o bom momento individual em um ano de conquistas.