Slavko Vincic colocou um ponto final na carreira. O árbitro esloveno, que dirigiu a final do Mundial, apitou o seu último jogo no futebol profissional, informou a federação eslovena de futebol.

Vincic decidiu parar como árbitro aos 46 anos. Depois de apitar a final do Mundial, ficou com a sensação de que já tinha alcançado tudo.

O esloveno já tinha apitado, em 2022, a final da Liga Europa entre o Eintracht Frankfurt e o Rangers FC, e em 2024 conduziu a final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Borussia Dortmund sem sobressaltos.

Na semana passada, foi então árbitro em New Jersey, onde foi disputada a final do Mundial. O juiz mostrou ainda um cartão vermelho a Enzo Fernandez no duelo entre Espanha e Argentina.

Essa não foi a única decisão de Vincic de que se falou após o apito final. O esloveno também anulou um golo de Nico Williams, porque Mikel Merino teria pisado o dedo do pé de Nicolas Otamendi.

Além disso, deixou sem castigo algumas entradas imprudentes de Alexis Mac Allister. Do outro lado, a Argentina estava furiosa com Vincic. Uma petição foi assinada em massa para que o jogo fosse repetido.