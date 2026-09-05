Promessa ousada de Rice anima a torcida do Arsenal

O astro do meio-campo do Arsenal, Declan Rice, prometeu pintar o cabelo caso a equipe consiga manter seu título e conquistar novamente a Premier League nesta temporada.

O internacional inglês teve um papel central na conquista do título da liga pelo Arsenal na temporada passada, o primeiro título do clube londrino desde 2004, com a equipe almejando, sob o comando de seu treinador Mikel Arteta, repetir o feito e defender seu título, após um início forte na temporada (2026-2027) com vitórias nas duas primeiras rodadas.

Apesar de sua exaustiva participação com a seleção da Inglaterra e do seu avanço a fases adiantadas na última Copa do Mundo no continente da América do Norte neste verão, o jogador de 27 anos atuou como titular nas duas partidas de abertura do Arsenal, antes de fazer essa promessa ousada diante de um grupo de jovens torcedores da equipe durante um encontro que os reuniu com ele.

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Em resposta à pergunta de uma das crianças sobre se estaria disposto a pintar o cabelo de vermelho e branco caso conquistasse o título, Rice disse, sorrindo, segundo noticiou o jornal britânico "The Sun": "Vou fazer um trato com você: vou colocar mechas vermelhas no meu cabelo". A criança aceitou a oferta em meio a um clima descontraído que trouxe alívio ao meio-campista, que acrescentou, rindo: "Combinado, estou muito empolgado".

A cena teve grande repercussão entre os torcedores do Arsenal nas redes sociais, pois a ideia trouxe à memória deles as lembranças do ídolo do clube Fredrik Ljungberg, que ficou famoso por seu conhecido penteado vermelho durante sua era de ouro com a equipe, enquanto muitos torcedores comentaram com bom humor, exigindo que os jogadores garantissem o título para ver Rice com o novo visual.