Promessa do Bayern ignora Inglaterra e decide defender seleção da Alemanha

O meio-campista Jamal Musiala, de apenas 17 anos, é alemão naturalizado inglês

Nascido na Alemanha e naturalizado inglês, Jamal Musiala, jovem jogador do Bayern de Munique, já decidiu qual seleção quer defender: a alemã. Depois de marcar um dos gols na vitória por 4 a 1 sobre a Lazio, na Liga dos Campeões, o meio-campista revelou que a escolha foi feita de acordo com o que ele sentia.

Musiala é uma das joias que o Bayern de Munique apresentou ao mundo recentemente. Nascido em Stuttgart, o jogador, filho de mãe alemã e pai britânico-nigeriano, se mudou para a Inglaterra ainda criança e começou a dar seus passos no futebol na base do Chelsea até chegar ao clube alemão em 2019.

Nas categorias de base, Musiala defendia a seleção inglesa, o que nunca impediu que a federação alemã demonstrasse interesse em contar com o seu futebol, travando uma disputa por ele. E agora, jogando um futebol "de gente grande" mesmo tendo apenas 17 anos, o meio-campista tomou sua decisão.

Após a goleada sobre a Lazio na Champions League, na qual marcou um dos gols da equipe bávara - seu quarto na temporada -, finalmente declarou sua escolha de defender a seleção da Alemanha. "Não foi uma decisão fácil para mim", disse ao The Athletic.

"Pensei muito sobre esta questão. O que é melhor para o meu futuro? Onde eu tenho mais chances de jogar? No final, apenas segui meus sentimentos que já me diziam há um tempo que a decisão certa de jogar pela Alemanha, a terra onde nasci".

"Não foi uma decisão fácil. Inglaterra é a minha casa, tenho um coração para cada país e os dois vão continuar batendo", disse a joia, admitindo que não tinha certeza de que teria a chance de jogar regularmente se tivesse escolhido a Inglaterra.

Musiala falou ainda sobre uma conversa que teve com Joachim Löw, técnico da seleção alemã, que influenciou sua decisão. "Tive uma conversa muito boa e honesta com Joachim Löw. Nos encontramos em Munique e ele me mostrou claramente meu caminho para a seleção nacional".

O próprio Löw se manifestou nas redes sociais ao saber da decisão do meio-campista. "Estou feliz que Jamal Musiala tenha decidido jogar pela Alemanha no futuro. Vejo nele um enorme potencial. Mais recentemente, Oliver Bierhoff e eu o conhecemos em Munique e lhe contamos nossas ideias. Acho que agora vamos convocá-lo para a nossa equipe em março, especialmente porque deve ser um time maior devido à disputa de três partidas internacionais dentro de poucos dias. Vamos nos conhecer melhor".