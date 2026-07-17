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Procurado para representar a Arábia Saudita... O Barcelona contrata um talento marroquino

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O Barcelona contratou o jovem talento marroquino Mehdi El Maimouni, que vem do Sporting Charleroi, da Bélgica.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que El Maimouni, meio-campista defensivo de 17 anos, irá reforçar a academia La Masia.

O jogador tem a possibilidade de representar tanto a Bélgica quanto o Marrocos em nível internacional, e é descrito por vários meios de comunicação belgas como um dos maiores talentos de sua geração.

A chegada do jogador à cidade de Barcelona nesta semana foi divulgada por meio de fotos que ele publicou em sua conta oficial no Instagram, nas quais aparece durante uma visita ao museu do FC Barcelona. 

Em uma das fotos, aparecem camisetas de várias lendas do clube, como Ronaldinho e Luis Suárez.

Há poucas horas, o site belga “Walfoot” publicou uma série de fotos do jogador marroquino ao lado do vice-presidente esportivo do FC Barcelona, Rafa Yusti, nos escritórios do clube, no que se acredita ser a cerimônia de assinatura de seu contrato com a equipe, embora o clube catalão ainda não tenha anunciado oficialmente a conclusão da negociação. Além disso, a mídia belga informou que o Barcelona vem acompanhando o jogador marroquino há mais de dois anos.

Mehdi El Mimouni se destaca por sua inteligência tática, sua visão de jogo diferenciada e sua capacidade de controlar o ritmo da partida a partir da posição de volante, qualidades que levaram alguns a compará-lo ao lendário jogador do Barcelona, Sergio Busquets, o que também despertou o interesse de vários clubes europeus, com destaque para o PSV Eindhoven, da Holanda, além de vários clubes da Premier League, com destaque para o Newcastle.

Relatos belgas também revelaram que a Arábia Saudita demonstrou interesse pelo jogador, no âmbito da exploração da possibilidade de sua naturalização no futuro, como preparação para sua participação com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2034, que será realizada em solo saudita.

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