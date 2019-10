Procura-se lateral-esquerdo no Real Madrid: lesão de Marcelo deixa Zidane sem opções

Com um problema na perna direita, o brasileiro não treinou com o restante do grupo

Zinedine Zidane não terá laterais canhotos para o jogo contra o Granada, neste sábado, às 11h da manhã (horário de Brasília). Segundo um boletim divulgado pelo clube, Marcelo foi diagnosticado com um alongamento no bíceps femoral da perna direita e não treinou com o grupo.

Além do brasileiro, que já perdeu jogos no começo da temporada por conta de uma lesão na cervical, as duas outras opções para a lateral também estão no departamento médico. Mendy e Nacho não estão disponíveis e o treinador terá que improvisar algum jogador na posição.

A novidade fica para o gol da equipe merengue. A tendência é que Alphonse Areola seja o titular, já que Courtois ainda não se recuperou dos problemas estomacais que o tiraram do segundo tempo da partida entre e Brugge, na Liga dos Campeões.

James Rodríguez e Gareth Bale treinaram normalmente com o elenco e devem voltar ao time, pelo menos entre os relacionados. Ambos ficaram de fora do último jogo por questões físicas.