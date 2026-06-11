Prioridade máxima... Mourinho desafia o Barcelona e insiste nessa contratação

Após o término das eleições presidenciais e a vitória de Florentino Pérez, o Real Madrid começou a acelerar os processos para reconstruir o time real após uma temporada desastrosa, na qual não conquistou nenhum título.

Várias reportagens da imprensa indicaram que o Real Madrid conseguiu fechar dois novos contratos, com Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries, e continua buscando mais contratações para o futuro.

O português Bernardo Silva (31 anos) é um dos jogadores mais cobiçados do mercado de transferências. Após nove temporadas defendendo a camisa do Manchester City, ele deixará o clube inglês em uma transferência gratuita.

Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid disputam a contratação de Bernardo Silva, que atualmente se prepara para representar Portugal na Copa do Mundo de 2026 e, em seguida, definirá seu destino na próxima temporada.

Mas há um nome que pode aproximar o português Bernardo Silva do Real Madrid: seu compatriota José Mourinho, que está prestes a voltar para comandar o Merengue na próxima temporada.

Mourinho deixou o Benfica após pagar a cláusula de rescisão do seu contrato (15 milhões de euros), preparando-se para iniciar uma nova etapa no Santiago Bernabéu, mas o clube real ainda não anunciou oficialmente o seu retorno, embora o assunto já seja praticamente certo.

De acordo com o jornal “As” nesta quinta-feira, a chegada do técnico português ao Real Madrid tornou a contratação de seu compatriota uma prioridade máxima.

O jornal indicou que Jorge Mendes, agente do meio-campista e também do técnico, apresentou a proposta ao Real Madrid há dois meses, mas a oferta foi rejeitada na ocasião.

No entanto, a situação mudou com Mourinho. Segundo a mídia, o técnico português valoriza a liderança de Bernardo Silva e seu comprometimento como um trunfo que o ajuda não apenas em campo, mas também no vestiário.