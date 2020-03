Torcida de David Luiz no BBB faz até 7 a 1 para a Alemanha "renascer"

Paredão do Big Brother será decidido entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez; torcida do zagueiro do Arsenal rende polêmica e provocações

O Big Brother , da TV Globo, está tendo uma das edições mais comentadas de sua história. E com os campeonatos de futebol ao redor do mundo parados, por conta da pandemia do novo coronavírus, os jogadores de futebol também estão se envolvendo com o reality show.

O queridinho entre a maioria dos boleiros é Felipe Prior, corintiano assumido. Ele está no paredão da semana e disputa sua permanência no programa ao lado da cantora Manu Gavassi e da influencer digital Mari Gonzalez.

Diversos jogadores estão usando suas redes sociais para mostrar apoio a Prior e tentar manter o “brother” na casa. Gabigol e Richarlison, inclusive, prometeram até camisa para tirar Manu e manter Prior no BBB. Porém, David Luiz não está do lado do corintiano. Ele usou seu twitter para mostrar que está torcendo para Manu Gavassi ficar.

O post gerou polêmica e fez com que os torcedores rivais respondessem o jogador do . Até o 7x1 entre Brasil e , jogo que David Luiz foi titular, foi lembrado para provocar o zagueiro.

Zagueiro do 7 x 1 .. gol da Amemanha kkk — Douglas Medeiros (@Douglas73632872) March 30, 2020

de um lado Neymar, Gabigol, Vinicius Jr, Arrascaeta. do outro Marquezine e David Luiz (7-1). Vcs tem dúvida ainda? #TeamPrior — isempreflamengo (@iSempreFlamengo) March 30, 2020

Jogador de 7 x 1 n conta, abraços — Luan (@luanh4t4ke) March 30, 2020

tem fãs de manu gavassi enaltecendo DAVID LUIZ em pleno 2020



bom ver que estou do lado certo — gui (@guisomma_) March 30, 2020

7 a 1 foi pouco!!! — João🍺🐻 (@JooPaul57980610) March 30, 2020

David Luiz não consegue dar alegria pro povo nem na votação do BBB#ForaManu pic.twitter.com/PmGXdAB4T5 — EvêMarx TROPA DU BABU 🐻🏀 (@everaldomarx) March 30, 2020