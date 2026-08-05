O clube saudita Al-Ittihad anunciou a contratação do meio-campista senegalês Dion Lopy, vindo do Almería, durante a atual janela de transferências de verão.

O clube saudita publicou um vídeo, por meio de sua conta oficial no "X", no qual anunciou a contratação do meio-campista senegalês, com um contrato que se estende por três anos e termina em 2029.

O Al-Ittihad não revelou os detalhes financeiros da negociação, porém reportagens anteriores da imprensa confirmaram que serão pagos 13 milhões de euros ao clube espanhol, em várias parcelas, além de 10% do valor de uma futura venda de seu contrato.

O meio-campista senegalês é considerado a primeira das novas contratações estrangeiras do Al-Ittihad no atual mercado de verão, já que o clube havia acionado a cláusula de compra no contrato de seu zagueiro camaronês Stéphane Keller, que estava emprestado pelo Limassol, do Chipre.

Dion Lopy será o substituto do meio-campista brasileiro Fabinho, que deixou a equipe em razão do término de seu contrato após o final da temporada passada.

Dion Lopy tem 24 anos e atua principalmente na posição de volante, além de se destacar também na posição de primeiro volante, o que reforça as opções da equipe naquela região.

O senegalês atua pelo Almería desde 2023, quando se transferiu para suas fileiras vindo do Stade de Reims, tendo participado de 105 partidas, nas quais conseguiu marcar 4 gols e deu 6 assistências.

Já no cenário internacional, Lopy atua pela seleção do Senegal desde 2023, mas participou de apenas 5 partidas, nas quais não marcou nem deu assistências, além de não ter sido convocado para participar da Copa Africana de Nações ou da Copa do Mundo durante o ano corrente.