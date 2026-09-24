Prévia do amistoso entre EUA e Peru: tudo o que você precisa saber

Amistosos - Rodada 1 26 de set. de 2026 - 16:30

Estados Unidos x Peru começa em 26 de setembro de 2026, às 16h30 EST e 20h30 GMT.

Pochettino aposta nos jovens

O técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, convocou um elenco experimental com 13 jogadores ainda sem partidas pela equipe principal e média de idade abaixo dos 23 anos. Fique de olho no prodígio do Philadelphia Union, Cavan Sullivan, de 16 anos, que participou de 12 gols em 26 jogos na MLS em 2026. Para equilibrar isso, os astros já consolidados Tyler Adams e Antonee Robinson oferecem a experiência tão necessária. Christian Pulisic e Folarin Balogun estão sendo poupados para esta sequência de jogos contra Peru, Chile, México e Canadá.

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Peru busca reconstrução após um ciclo decepcionante

A seleção peruana está em fase de reconstrução depois de não conseguir se classificar para a Copa do Mundo pela CONMEBOL. Os veteranos peruanos Pedro Gallese, Yoshimar Yotún e o atacante Gianluca Lapadula serão pilares da equipe. O time também depende bastante de Erick Noriega, do Grêmio, na base do meio-campo, e de seus laterais Marcos Lopez (FC Copenhagen) e Oliver Sonne (Burnley).

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Provável XI dos Estados Unidos

Freese; Freeman, Trusty, Richards, Robinson; Adams, Berhalter; Dest, Tillman, Reyna; Downs.

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