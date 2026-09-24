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Prévia do amistoso entre EUA e Peru: tudo o que você precisa saber

Peru
Estados Unidos da América
M. Pochettino
T. Adams
C. Sullivan

Prévia completa do amistoso entre USMNT e Peru. Falamos sobre tática, notícias das equipes, momento e mais.

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Amistosos - Rodada 1

Estados Unidos x Peru começa em 26 de setembro de 2026, às 16h30 EST e 20h30 GMT.

Pochettino aposta nos jovens

O técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, convocou um elenco experimental com 13 jogadores ainda sem partidas pela equipe principal e média de idade abaixo dos 23 anos. Fique de olho no prodígio do Philadelphia Union, Cavan Sullivan, de 16 anos, que participou de 12 gols em 26 jogos na MLS em 2026. Para equilibrar isso, os astros já consolidados Tyler Adams e Antonee Robinson oferecem a experiência tão necessária. Christian Pulisic e Folarin Balogun estão sendo poupados para esta sequência de jogos contra Peru, Chile, México e Canadá.

San Diego FC v Philadelphia UnionGetty Images

Peru busca reconstrução após um ciclo decepcionante

A seleção peruana está em fase de reconstrução depois de não conseguir se classificar para a Copa do Mundo pela CONMEBOL. Os veteranos peruanos Pedro Gallese, Yoshimar Yotún e o atacante Gianluca Lapadula serão pilares da equipe. O time também depende bastante de Erick Noriega, do Grêmio, na base do meio-campo, e de seus laterais Marcos Lopez (FC Copenhagen) e Oliver Sonne (Burnley).

Peru v Spain - International FriendlyGetty Images

Provável XI dos Estados Unidos

Freese; Freeman, Trusty, Richards, Robinson; Adams, Berhalter; Dest, Tillman, Reyna; Downs.

Notícias das equipes e elencos

Forma

EU

EU - Sequência

PAR
V4-1
AUS
V2-0
TUR
D3-2
BIH
V2-0
BÉL
D1-4
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
PER

PER - Sequência

BOL
V2-0
SEN
D2-0
HON
E2-2
HAI
V1-2
ESP
D1-3
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto do confronto

Confrontos

Estados Unidos da AméricaEmpatePeru
1
1
0
Amistosos
Estados Unidos da América badge
Estados Unidos da América
EU
1
Peru badge
Peru
PER
1
FJ
Amistosos
Estados Unidos da América badge
Estados Unidos da América
EU
2
Peru badge
Peru
PER
1
FJ
3Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram2/2

Classificação

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