Valencia x Barcelona começa em 6 de setembro de 2026, às 10:15 EST e 15:15 GMT.
Atual campeão, o Barça parece ser o time a ser batido
O técnico do Barça, Hansi Flick, escalou Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal e Espart como titulares no compromisso de abertura dos campeões contra o Elche, e os catalães foram muito superiores aos anfitriões, vencendo por 5 a 0. Depois disso, vieram uma vitória por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao e um triunfo por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano.Getty Images
Início difícil para o Valencia
O Valencia somou apenas um ponto nos três primeiros jogos de LaLiga, com o atacante nigeriano Umar Sadiq marcando o único gol da equipe na campanha até aqui, na derrota por 3 a 1 para o Deportivo La Coruna. As coisas não ficam mais fáceis com um duelo diante do campeão.
Jogadores-chave, notícias de lesão e estatísticas
- O segundo gol de Lamine Yamal contra o Rayo Vallecano foi o 50º dele pelo clube, tornando-o o jogador mais jovem das cinco principais ligas da Europa a atingir essa marca.
- Nenhum dos últimos 40 encontros entre essas equipes terminou sem gols.
- Raphinha marcou cinco gols em LaLiga nesta temporada pelo Barça.
Transferências do Barcelona
Rodri, vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo pela Espanha, é a contratação de maior destaque, chegando do Man City em um negócio no valor inicial de € 60 milhões. No ataque, Anthony Gordon (€ 70 milhões), Karim Adeyemi (€ 22 milhões) e Jesse Bisiwu (€ 8,5 milhões) também chegaram para substituir Robert Lewandowski, Ferran Torres e Marcus Rashford, que saíram.Getty Images
Prováveis escalações
Valencia (532): Dimitrievski; Rioja, Martínez, Diakhaby, Tarrega, Vázquez; Urginic, Pepelu, Sato; Guerra, Sadiq.
Barcelona (4231): Garcia; Kounde, Christensen, Cubarsi, Espart; Bernal, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Valencia x Barcelona
Técnico
- C. Corberan
Carlos Corberan não conta com vários jogadores do time principal para a visita do Barcelona. Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez e Justin De Haas estão todos listados como lesionados, deixando o elenco do Valencia desfalcado para o confronto. No momento, não há suspensões registradas para a equipe da casa.
Hansi Flick também tem seus desfalques para administrar. Roony Bardghji, Frenkie de Jong e Gavi seguem fora por lesão no Barcelona. Nenhuma escalação provável foi confirmada para qualquer um dos lados, e novas atualizações são esperadas mais perto do apito inicial.
Forma
O Valencia venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Deportivo de A Coruna em LaLiga no dia 30 de agosto, e antes disso houve derrota por 1 a 0 para o Real Betis. Um empate por 0 a 0 com o Celta de Vigo aparece entre essas duas derrotas. A única vitória do Valencia nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Hercules, por 2 a 0. A equipe marcou dois gols e sofreu cinco em seus três jogos competitivos nesta temporada.
O Barcelona venceu quatro de seus últimos cinco jogos, com sua única derrota acontecendo em um amistoso de pré-temporada contra o Udinese. Desde então, não perdeu mais, batendo Al Ahly, Basel, Elche e Athletic Bilbao em sequência. Nessas quatro vitórias, o Barcelona marcou 14 gols e sofreu dois, incluindo um triunfo por 5 a 0 sobre o Elche e um resultado de 2 a 0 contra o Athletic Bilbao em sua partida mais recente de LaLiga.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga no dia 23 de maio de 2026, quando o Valencia venceu o Barcelona por 3 a 1 no Estadio Mestalla. Antes disso, o retrospecto era amplamente favorável ao Barcelona. O Barcelona venceu por 6 a 0 em casa em setembro de 2025, bateu o Valencia por 5 a 0 na Copa do Rei em fevereiro de 2025 e registrou uma vitória por 7 a 1 em LaLiga em janeiro de 2025. Nos últimos cinco encontros, o Barcelona tem quatro vitórias contra uma do Valencia, com 21 gols marcados e cinco sofridos.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|12
|2
|+10
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
V
V
V
|3
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|+4
|7
V
E
V
|4
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
V
E
V
|5
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
V
V
E
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|5
|+1
|6
D
V
V
|7
|3
|2
|0
|1
|4
|5
|-1
|6
D
V
V
|8
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|+2
|5
V
E
E
|9
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
V
E
D
|10
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
V
D
E
|11
|3
|1
|0
|2
|5
|4
|+1
|3
D
D
V
|12
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
V
D
D
|13
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
V
D
D
|14
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
D
V
D
|15
|3
|0
|2
|1
|4
|5
|-1
|2
D
E
E
|16
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|1
D
D
E
|17
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|1
D
D
E
|18
|3
|0
|1
|2
|4
|8
|-4
|1
D
E
D
|19
|3
|0
|1
|2
|3
|9
|-6
|1
D
D
E
|20
|3
|0
|1
|2
|1
|7
|-6
|1
D
E
D
Em LaLiga, o Valencia ocupa atualmente o 18º lugar, enquanto o Barcelona é o quarto colocado após as semanas iniciais da temporada.