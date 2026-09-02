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Prévia de Valencia x Barcelona pela LaLiga

La Liga
Barcelona
Valencia
Raphinha
L. Yamal

Prévia completa de Valencia x Barcelona na temporada 2026-27 de LaLiga. Falamos sobre tática, notícias das equipes, transferências e mais.

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La Liga - Rodada 4
Estadio Mestalla

Valencia x Barcelona começa em 6 de setembro de 2026, às 10:15 EST e 15:15 GMT.

Atual campeão, o Barça parece ser o time a ser batido

O técnico do Barça, Hansi Flick, escalou Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal e Espart como titulares no compromisso de abertura dos campeões contra o Elche, e os catalães foram muito superiores aos anfitriões, vencendo por 5 a 0. Depois disso, vieram uma vitória por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao e um triunfo por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Início difícil para o Valencia

O Valencia somou apenas um ponto nos três primeiros jogos de LaLiga, com o atacante nigeriano Umar Sadiq marcando o único gol da equipe na campanha até aqui, na derrota por 3 a 1 para o Deportivo La Coruna. As coisas não ficam mais fáceis com um duelo diante do campeão.

Jogadores-chave, notícias de lesão e estatísticas

  • O segundo gol de Lamine Yamal contra o Rayo Vallecano foi o 50º dele pelo clube, tornando-o o jogador mais jovem das cinco principais ligas da Europa a atingir essa marca.
  • Nenhum dos últimos 40 encontros entre essas equipes terminou sem gols.
  • Raphinha marcou cinco gols em LaLiga nesta temporada pelo Barça.
FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Transferências do Barcelona

Rodri, vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo pela Espanha, é a contratação de maior destaque, chegando do Man City em um negócio no valor inicial de € 60 milhões. No ataque, Anthony Gordon (€ 70 milhões), Karim Adeyemi (€ 22 milhões) e Jesse Bisiwu (€ 8,5 milhões) também chegaram para substituir Robert Lewandowski, Ferran Torres e Marcus Rashford, que saíram.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Prováveis escalações

Valencia (532): Dimitrievski; Rioja, Martínez, Diakhaby, Tarrega, Vázquez; Urginic, Pepelu, Sato; Guerra, Sadiq.

Barcelona (4231): Garcia; Kounde, Christensen, Cubarsi, Espart; Bernal, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Valencia x Barcelona

Valencia crest
Valencia
VAL
Formação
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Técnico

  • C. Corberan

Carlos Corberan não conta com vários jogadores do time principal para a visita do Barcelona. Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez e Justin De Haas estão todos listados como lesionados, deixando o elenco do Valencia desfalcado para o confronto. No momento, não há suspensões registradas para a equipe da casa.

Hansi Flick também tem seus desfalques para administrar. Roony Bardghji, Frenkie de Jong e Gavi seguem fora por lesão no Barcelona. Nenhuma escalação provável foi confirmada para qualquer um dos lados, e novas atualizações são esperadas mais perto do apito inicial.

Forma

VAL

VAL - Sequência

CDT
D0-1
HER
V2-0
CEL
E0-0
BET
D0-1
COR
D3-1
Gol marcado (sofrido)
3/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BAR

BAR - Sequência

BAS
V2-5
AHL
V2-1
ELC
V0-5
ATH
V2-0
RAY
V5-2
Gol marcado (sofrido)
19/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Valencia venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Deportivo de A Coruna em LaLiga no dia 30 de agosto, e antes disso houve derrota por 1 a 0 para o Real Betis. Um empate por 0 a 0 com o Celta de Vigo aparece entre essas duas derrotas. A única vitória do Valencia nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Hercules, por 2 a 0. A equipe marcou dois gols e sofreu cinco em seus três jogos competitivos nesta temporada.

O Barcelona venceu quatro de seus últimos cinco jogos, com sua única derrota acontecendo em um amistoso de pré-temporada contra o Udinese. Desde então, não perdeu mais, batendo Al Ahly, Basel, Elche e Athletic Bilbao em sequência. Nessas quatro vitórias, o Barcelona marcou 14 gols e sofreu dois, incluindo um triunfo por 5 a 0 sobre o Elche e um resultado de 2 a 0 contra o Athletic Bilbao em sua partida mais recente de LaLiga.

Retrospecto do confronto

Confrontos

ValenciaEmpateBarcelona
1
0
4
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
6
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FJ
Copa do Rei
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
7
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
5Gols marcados21
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga no dia 23 de maio de 2026, quando o Valencia venceu o Barcelona por 3 a 1 no Estadio Mestalla. Antes disso, o retrospecto era amplamente favorável ao Barcelona. O Barcelona venceu por 6 a 0 em casa em setembro de 2025, bateu o Valencia por 5 a 0 na Copa do Rei em fevereiro de 2025 e registrou uma vitória por 7 a 1 em LaLiga em janeiro de 2025. Nos últimos cinco encontros, o Barcelona tem quatro vitórias contra uma do Valencia, com 21 gols marcados e cinco sofridos.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
V
V
V
3
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
321073+47
V
E
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
V
E
V
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
V
V
E
6
SevillaSevillaSEV
320165+16
D
V
V
7
BétisBétisBET
320145-16
D
V
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
V
E
E
9
LevanteLevanteLEV
31115504
V
E
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
V
D
E
11
EspanyolEspanyolESP
310254+13
D
D
V
12
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
310235-23
V
D
D
13
Real SociedadReal SociedadRSO
310236-33
V
D
D
14
GetafeGetafeGET
310214-33
D
V
D
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
D
E
E
16
Celta de VigoCelta de VigoCEL
301214-31
D
D
E
17
ValenciaValenciaVAL
301214-31
D
D
E
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
D
E
D
19
ElcheElcheELC
301239-61
D
D
E
20
MalagaMalagaMAL
301217-61
D
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Em LaLiga, o Valencia ocupa atualmente o 18º lugar, enquanto o Barcelona é o quarto colocado após as semanas iniciais da temporada.

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