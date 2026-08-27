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Prévia de Real Madrid x Malaga por LaLiga

La Liga
Real Madrid
Malaga
J. Bellingham
J. Mourinho
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Y. Diomande

Prévia completa de Real Madrid x Málaga na temporada 2026-27 de LaLiga. Falamos de tática, notícias das equipes, transferências e mais.

crest
La Liga - Rodada 3
Estadio Bernabeu

Real Madrid x Málaga começa em 30 de agosto de 2026, às 11:00 EST e 16:00 GMT.

Contexto da partida entre Real Madrid e Málaga

O Madrid, sob o comando de Jose Mourinho pela segunda vez, precisou de um gol aos 90 minutos do reserva Carlos Espi, uma aquisição recente de €25 mi junto ao Levante, para conquistar uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Espanyol na estreia da temporada. Jude Bellingham marcou o primeiro gol da equipe, com assistência do talentoso armador turco Arda Guler. Depois disso, o time emendou uma confortável vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad graças a um hat-trick de Kylian Mbappe e um gol de Vini Jr.

EspiGetty Images

O recém-promovido Málaga teve um início difícil, perdendo por 2 a 0 para o Atlético de Madrid e depois empatando em 1 a 1 com o também promovido Deportivo La Coruña. Foi uma partida que remeteu ao passado de muitas maneiras, já que os dois lados foram rebaixados da LaLiga em 2018 e finalmente ambos retornaram à elite do futebol espanhol.

Malaga CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Quem Real Madrid e Málaga contrataram?

O Real Madrid contratou vários novos jogadores defensivos, com destaque para Marc Cucurella, vindo do Chelsea, Ibrahima Konate, do Liverpool, e Denzel Dumfries, da Inter. A principal contratação, porém, é o ponta marfinense adolescente Yan Diomande, que se torna o mais novo Galáctico do Madrid com um valor de €125 mi. Bernardo Silva é outro investimento inteligente para o meio-campo vindo do Manchester City; o armador português chega sem custos.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDGetty Images

As restrições orçamentárias do Málaga o limitaram a contratações por empréstimo e sem custos. O clube buscou reforços nas divisões inferiores da LaLiga, trazendo Jose Salinas, do Espanyol, Carlos Dotor, do Celta de Vigo, e Juan Cruz, do Leganés.

Principais estatísticas e notícias de lesão

Prováveis escalações

Real Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vini Jr; Mbappe.

Málaga (4231): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Muñoz; Chupe.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Real Madrid x Malaga

Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formação
Malaga crest
Malaga
MAL
Malaga crest
Malaga
MAL

Técnico

  • J. Mourinho

Jose Mourinho não conta com um número significativo de jogadores do time principal para este confronto. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch e Endrick estão todos listados como lesionados, deixando a profundidade defensiva e ofensiva do Madrid comprometida. Nenhuma provável escalação inicial foi confirmada, e não há suspensões registradas no momento no elenco. Atualizações serão acrescentadas mais perto do início da partida, à medida que a situação evoluir.

O técnico do Malaga, Juan Funes, também tem preocupações com lesões para administrar. Moussa Diarra, Fernando Calero e Diego Murillo estão todos fora da viagem a Madrid. Não há suspensões listadas para a equipe visitante, e nenhuma provável escalação foi confirmada nesta fase.

Forma

RMA

RMA - Sequência

FTC
V1-2
COR
V0-1
S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MAL

MAL - Sequência

ALA
V4-2
CAC
D2-1
FUL
E2-2
ATM
D2-0
COR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Real Madrid chega em boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 2 fora de casa sobre o Espanyol na LaLiga, precedida por um triunfo por 0 a 3 sobre o Schalke 04 em um amistoso. O Madrid também venceu o Deportivo de A Coruna por 0 a 1 e o Ferencvaros por 1 a 2 na pré-temporada, com o empate em 2 a 2 diante da Fiorentina sendo o único jogo em que deixou pontos pelo caminho nesses cinco compromissos.

O retrospecto recente do Malaga é consideravelmente mais irregular. A equipe de Juan Funes tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente na LaLiga foi uma derrota por 2 a 0 para o Atletico Madrid, e o time também foi batido por 2 a 1 pelo AD Ceuta FC em um amistoso de pré-temporada. Um empate em 2 a 2 com o Fulham e outro 2 a 2 contra o Al Ittihad mostraram que o Malaga é capaz de competir, enquanto a vitória por 4 a 2 sobre o Al-Arabi foi seu único triunfo nesses cinco jogos.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Real MadridEmpateMalaga
4
1
0
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Malaga badge
Malaga
MAL
2
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FJ
10Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em abril de 2018, quando o Malaga recebeu o Real Madrid na LaLiga e perdeu por 1 a 2. Nos últimos cinco confrontos registrados, todos disputados na LaLiga, o Real Madrid tem ampla vantagem, com três vitórias contra nenhuma do Malaga, além de dois empates. O Madrid marcou 10 gols nesses cinco jogos, contra cinco do Malaga, sendo o único resultado igual um empate em 1 a 1 no estádio do Malaga, em fevereiro de 2016.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
2
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
3
BétisBétisBET
220020+26
V
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
5
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
6
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
V
7
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
11
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10100001
E
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
E
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
E
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na atual tabela da LaLiga, o Real Madrid ocupa a sexta colocação, enquanto o Malaga aparece em 19º após a rodada de abertura.

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