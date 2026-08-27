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Prévia de Real Madrid x Málaga pela LaLiga

La Liga
Real Madrid
Malaga
J. Bellingham
J. Mourinho
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Y. Diomande

Prévia completa de Real Madrid x Malaga na temporada 2026-27 de LaLiga. Falamos sobre tática, notícias das equipes, transferências e mais.

crest
La Liga - Rodada 3
Estadio Bernabeu

Real Madrid x Málaga começa em 30 de agosto de 2026 às 11:00 EST e 16:00 GMT.

Contexto da partida entre Real Madrid e Málaga

O Madrid, sob o comando de Jose Mourinho pela segunda vez, precisou de um gol aos 90 minutos do reserva Carlos Espi, uma recente contratação de 22 milhões vinda do Levante, para conquistar uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Espanyol na estreia da temporada. Jude Bellingham marcou o primeiro gol da equipe, com assistência do talentoso meia-armador turco Arda Guler. Depois, veio uma confortável vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, graças a um hat-trick de Kylian Mbappe e um gol de Vini Jr.

EspiGetty Images

Recém-promovido, o Málaga teve um início difícil, perdendo por 2 a 0 para o Atlético de Madrid e depois empatando em 1 a 1 com outro promovido, o Deportivo La Coruña. Foi uma partida nostálgica em muitos sentidos, já que os dois times foram rebaixados de LaLiga em 2018 e finalmente ambos voltaram à elite do futebol espanhol.

Malaga CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Quem Real Madrid e Málaga contrataram?

O Real Madrid contratou vários novos jogadores de defesa, com destaque para Marc Cucurella, do Chelsea, Ibrahima Konate, do Liverpool, e Denzel Dumfries, da Inter. A principal contratação, porém, é o ponta marfinense adolescente Yan Diomande, que se torna o mais novo galáctico do Madrid por €125 milhões. Bernardo Silva é outro investimento inteligente para o meio-campo vindo do Manchester City. O meia-armador português chega sem custos de transferência.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDGetty Images

As restrições orçamentárias do Málaga o limitaram a contratações por empréstimo e sem custos. O clube vasculhou as divisões inferiores de LaLiga, trazendo Jose Salinas, do Espanyol, Carlos Dotor, do Celta de Vigo, e Juan Cruz, do Leganés.

Prováveis escalações

Real Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vini Jr; Mbappe.

Málaga (4231): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Muñoz; Chupe.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Real Madrid x Malaga

Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formação
Malaga crest
Malaga
MAL
Malaga crest
Malaga
MAL

Técnico

  • J. Mourinho

Jose Mourinho não conta com um número significativo de jogadores do time principal para este jogo. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch e Endrick aparecem todos como lesionados, deixando a profundidade defensiva e ofensiva do Madrid comprometida. Nenhuma provável escalação inicial foi confirmada, e não há suspensões registradas no elenco no momento. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que a situação evoluir.

O técnico do Malaga, Juan Funes, também tem preocupações com lesões para administrar. Moussa Diarra, Fernando Calero e Diego Murillo estão todos fora da viagem a Madrid. Não há suspensões registradas para a equipe visitante, e nenhuma provável escalação foi confirmada nesta fase.

Forma

RMA

RMA - Sequência

FTC
V1-2
COR
V0-1
S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MAL

MAL - Sequência

ALA
V4-2
CAC
D2-1
FUL
E2-2
ATM
D2-0
COR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Real Madrid chega em boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Espanyol em LaLiga, precedida por um triunfo por 3 a 0 sobre o Schalke 04 em um amistoso. O Madrid também venceu o Deportivo de A Coruna por 1 a 0 e o Ferencvaros por 2 a 1 na pré-temporada, com o empate em 2 a 2 contra a Fiorentina sendo o único jogo em que deixou pontos pelo caminho nessas cinco partidas.

O retrospecto recente do Malaga é consideravelmente mais irregular. O time de Juan Funes tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente em LaLiga foi uma derrota por 2 a 0 para o Atletico Madrid, e a equipe também foi derrotada por 2 a 1 pelo AD Ceuta FC em um amistoso de pré-temporada. Um empate em 2 a 2 com o Fulham e outro 2 a 2 contra o Al Ittihad mostraram que o Malaga é capaz de competir, enquanto a vitória por 4 a 2 sobre o Al-Arabi foi seu único triunfo nessas cinco partidas.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Real MadridEmpateMalaga
4
1
0
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Malaga badge
Malaga
MAL
2
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FJ
10Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em abril de 2018, quando o Malaga recebeu o Real Madrid em LaLiga e perdeu por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos registrados, todos por LaLiga, o Real Madrid tem clara vantagem, com três vitórias contra nenhuma do Malaga, além de dois empates. O Madrid marcou 10 gols nesses cinco jogos, contra cinco do Malaga, sendo o único resultado igualado um empate em 1 a 1 no estádio do Malaga em fevereiro de 2016.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
2
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
3
BétisBétisBET
220020+26
V
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
5
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
6
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
V
7
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
11
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10100001
E
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
E
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
E
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na tabela atual de LaLiga, o Real Madrid ocupa a sexta posição, enquanto o Malaga está em 19º após a rodada de abertura.

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