La Liga - Rodada 3 30 de ago. de 2026 - 11:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid x Málaga começa em 30 de agosto de 2026 às 11:00 EST e 16:00 GMT.

Contexto da partida entre Real Madrid e Málaga

O Madrid, sob o comando de Jose Mourinho pela segunda vez, precisou de um gol aos 90 minutos do reserva Carlos Espi, uma recente contratação de 22 milhões vinda do Levante, para conquistar uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Espanyol na estreia da temporada. Jude Bellingham marcou o primeiro gol da equipe, com assistência do talentoso meia-armador turco Arda Guler. Depois, veio uma confortável vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, graças a um hat-trick de Kylian Mbappe e um gol de Vini Jr.

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Recém-promovido, o Málaga teve um início difícil, perdendo por 2 a 0 para o Atlético de Madrid e depois empatando em 1 a 1 com outro promovido, o Deportivo La Coruña. Foi uma partida nostálgica em muitos sentidos, já que os dois times foram rebaixados de LaLiga em 2018 e finalmente ambos voltaram à elite do futebol espanhol.

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Quem Real Madrid e Málaga contrataram?

O Real Madrid contratou vários novos jogadores de defesa, com destaque para Marc Cucurella, do Chelsea, Ibrahima Konate, do Liverpool, e Denzel Dumfries, da Inter. A principal contratação, porém, é o ponta marfinense adolescente Yan Diomande, que se torna o mais novo galáctico do Madrid por €125 milhões. Bernardo Silva é outro investimento inteligente para o meio-campo vindo do Manchester City. O meia-armador português chega sem custos de transferência.

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As restrições orçamentárias do Málaga o limitaram a contratações por empréstimo e sem custos. O clube vasculhou as divisões inferiores de LaLiga, trazendo Jose Salinas, do Espanyol, Carlos Dotor, do Celta de Vigo, e Juan Cruz, do Leganés.

Prováveis escalações

Real Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vini Jr; Mbappe.

Málaga (4231): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Muñoz; Chupe.

Notícias das equipes e elencos

Jose Mourinho não conta com um número significativo de jogadores do time principal para este jogo. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch e Endrick aparecem todos como lesionados, deixando a profundidade defensiva e ofensiva do Madrid comprometida. Nenhuma provável escalação inicial foi confirmada, e não há suspensões registradas no elenco no momento. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que a situação evoluir.

O técnico do Malaga, Juan Funes, também tem preocupações com lesões para administrar. Moussa Diarra, Fernando Calero e Diego Murillo estão todos fora da viagem a Madrid. Não há suspensões registradas para a equipe visitante, e nenhuma provável escalação foi confirmada nesta fase.

Forma

O Real Madrid chega em boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Espanyol em LaLiga, precedida por um triunfo por 3 a 0 sobre o Schalke 04 em um amistoso. O Madrid também venceu o Deportivo de A Coruna por 1 a 0 e o Ferencvaros por 2 a 1 na pré-temporada, com o empate em 2 a 2 contra a Fiorentina sendo o único jogo em que deixou pontos pelo caminho nessas cinco partidas.

O retrospecto recente do Malaga é consideravelmente mais irregular. O time de Juan Funes tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente em LaLiga foi uma derrota por 2 a 0 para o Atletico Madrid, e a equipe também foi derrotada por 2 a 1 pelo AD Ceuta FC em um amistoso de pré-temporada. Um empate em 2 a 2 com o Fulham e outro 2 a 2 contra o Al Ittihad mostraram que o Malaga é capaz de competir, enquanto a vitória por 4 a 2 sobre o Al-Arabi foi seu único triunfo nessas cinco partidas.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em abril de 2018, quando o Malaga recebeu o Real Madrid em LaLiga e perdeu por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos registrados, todos por LaLiga, o Real Madrid tem clara vantagem, com três vitórias contra nenhuma do Malaga, além de dois empates. O Madrid marcou 10 gols nesses cinco jogos, contra cinco do Malaga, sendo o único resultado igualado um empate em 1 a 1 no estádio do Malaga em fevereiro de 2016.

Classificação

Na tabela atual de LaLiga, o Real Madrid ocupa a sexta posição, enquanto o Malaga está em 19º após a rodada de abertura.