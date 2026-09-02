Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoTottenham
Assista aqui! Disney+

Com o apoio de

Prévia de Nottingham Forest x Tottenham Hotspur pela Premier League

Premier League
Nottingham Forest
Tottenham
S. Tonali
M. Mudryk
M. Gibbs-White

Prévia completa de Nottingham Forest x Tottenham na Premier League, no City Ground. Falamos de tática, notícias das equipes, transferências e mais.

crest
Premier League - Rodada 3
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest x Tottenham Hotspur começa em 5 de setembro de 2026, às 10:00 EST e 15:00 GMT.

Spurs, mesmo gastando muito, ainda precisam engrenar

O Tottenham evitou por pouco o temido rebaixamento na temporada passada, mas, apesar do enorme investimento neste verão, começou com duas derrotas em dois jogos. Será que consegue um resultado no City Ground contra o Nottingham Forest? Apesar de um gasto superior a 350 milhões, o Spurs iniciou a campanha com duas derrotas para Brentford e Newcastle e ainda não balançou as redes.

Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images

Forest enfrenta problemas de adaptação

Também sob o comando de um novo técnico, o Forest ainda está se adaptando ao esquema 3421 de Oliver Glasner. Ainda assim, conseguiu um empate por 2 a 2 em Anfield contra o Liverpool na última partida, depois de ter estado à frente duas vezes. Glasner precisará resolver o desempenho da equipe em casa, considerando que ela perdeu os dois jogos nesta temporada no City ground, ambos para o Leeds United, um pela liga e o outro pela Copa da Liga Inglesa.

Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images

Notícias das equipes e estatísticas importantes

  • Nenhum dos últimos 10 encontros entre essas equipes terminou empatado.
  • O Tottenham ainda não marcou um gol na Premier League, seu pior início de temporada na primeira divisão desde 1974.
  • O novo reforço do Forest, Daniel Munoz, venceu mais divididas do que qualquer outro defensor da Premier League desde fevereiro de 2024.

Jogadores para ficar de olho

O talismã do Forest Morgan Gibbs-White tem 13 gols na EPL neste ano-calendário, mais do que qualquer outro jogador. Ele marcou contra o Liverpool em Anfield. A contratação de peso Liam Delap espera fazer sua primeira partida como titular pelo Forest após sua transferência do Chelsea.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

O Spurs contratou por empréstimo o controverso ponta Mykhailo Mudryk, vindo do Chelsea. Resta saber se o ucraniano estará envolvido aqui, mas os novos meio-campistas Sandro Tonali and Mateus Fernandes certamente começarão jogando e tentarão criar entrosamento após transferências de Newcastle e West Ham, respectivamente.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Prováveis escalações

Forest (3421): Sels; Cunha; Milenkovic, Murillo; Aina, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus.

Spurs (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Porro, Fernandes, Tel; Marmoush.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Nottingham Forest x Tottenham

Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formação
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Tottenham crest
Tottenham
TOT

Técnico

  • O. Glasner

Oliver Glasner não conta com o defensor Nicolo Savona e o meio-campista Ibrahim Sangare por lesão antes deste confronto. Não há suspensões listadas para os mandantes, e nenhuma provável escalação foi confirmada até o momento. São esperadas novas atualizações mais perto do início da partida.

Roberto De Zerbi tem uma lista mais longa de ausências no lado do Spurs. Wilson Odobert, Xavi Simons e Pape Matar Sarr estão todos fora por lesão. Não há suspensões registradas para os visitantes, e nenhuma escalação projetada foi divulgada. Atualizações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

NFO

NFO - Sequência

B04
V2-1
B29
V2-0
LEE
D0-1
LEE
D0-2
LIV
E2-2
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
TOT

TOT - Sequência

TSG
V3-0
TSG
E2-2
BRE
D3-0
CHA
V5-1
NEW
D0-2
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Nottingham Forest registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, embora dois desses resultados tenham vindo em amistosos de pré-temporada. Em jogos oficiais, seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 fora de casa contra o Liverpool na Premier League, enquanto sofreu derrotas consecutivas para o Leeds United, por 1 a 0 na liga e por 2 a 0 na Carabao Cup. O Forest marcou quatro gols e sofreu cinco nessa sequência de cinco partidas.

Os últimos cinco jogos do Tottenham contam uma história igualmente mista. Seu compromisso mais recente terminou com derrota por 2 a 0 em casa para o Newcastle United pela Premier League, e também perdeu por 3 a 0 fora de casa para o Brentford na liga. Uma vitória por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic na Carabao Cup trouxe algum alívio, mas o time de De Zerbi marcou apenas dez gols ao longo desses cinco jogos e sofreu oito, com suas duas derrotas em competições oficiais acontecendo ambas por margens de múltiplos gols.

Histórico do confronto

Confrontos

Nottingham ForestEmpateTottenham
4
0
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FJ
10Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em março de 2026, quando o Nottingham Forest venceu o Tottenham por 3 a 0 fora de casa na Premier League. Esse resultado veio após uma vitória do Forest por 3 a 0 em casa sobre o Spurs em dezembro de 2025, o que significa que o Liverpool marcou seis gols sem resposta nesses dois confrontos. Nos últimos cinco encontros pela Premier League, o Forest venceu quatro e o Tottenham um, com a única vitória dos visitantes vindo em abril de 2024, quando o Spurs venceu por 3 a 1 em casa.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
3
HullHullHUL
220030+36
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
E
V
6
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
V
E
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
E
V
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
E
V
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
D
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
D
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
D
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
D
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
E
E
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
E
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
E
D
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
D
D
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
D
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na atual tabela da Premier League, o Nottingham Forest ocupa a 15ª colocação, enquanto o Tottenham Hotspur aparece em 20º antes deste confronto.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google