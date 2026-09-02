Premier League - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest x Tottenham Hotspur começa em 5 de setembro de 2026, às 10:00 EST e 15:00 GMT.

Spurs, mesmo gastando muito, ainda precisam engrenar

O Tottenham evitou por pouco o temido rebaixamento na temporada passada, mas, apesar do enorme investimento neste verão, começou com duas derrotas em dois jogos. Será que consegue um resultado no City Ground contra o Nottingham Forest? Apesar de um gasto superior a 350 milhões, o Spurs iniciou a campanha com duas derrotas para Brentford e Newcastle e ainda não balançou as redes.

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Forest enfrenta problemas de adaptação

Também sob o comando de um novo técnico, o Forest ainda está se adaptando ao esquema 3421 de Oliver Glasner. Ainda assim, conseguiu um empate por 2 a 2 em Anfield contra o Liverpool na última partida, depois de ter estado à frente duas vezes. Glasner precisará resolver o desempenho da equipe em casa, considerando que ela perdeu os dois jogos nesta temporada no City ground, ambos para o Leeds United, um pela liga e o outro pela Copa da Liga Inglesa.

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Notícias das equipes e estatísticas importantes

Nenhum dos últimos 10 encontros entre essas equipes terminou empatado.

O Tottenham ainda não marcou um gol na Premier League, seu pior início de temporada na primeira divisão desde 1974.

O novo reforço do Forest, Daniel Munoz, venceu mais divididas do que qualquer outro defensor da Premier League desde fevereiro de 2024.

Jogadores para ficar de olho

O talismã do Forest Morgan Gibbs-White tem 13 gols na EPL neste ano-calendário, mais do que qualquer outro jogador. Ele marcou contra o Liverpool em Anfield. A contratação de peso Liam Delap espera fazer sua primeira partida como titular pelo Forest após sua transferência do Chelsea.

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O Spurs contratou por empréstimo o controverso ponta Mykhailo Mudryk, vindo do Chelsea. Resta saber se o ucraniano estará envolvido aqui, mas os novos meio-campistas Sandro Tonali and Mateus Fernandes certamente começarão jogando e tentarão criar entrosamento após transferências de Newcastle e West Ham, respectivamente.

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Prováveis escalações

Forest (3421): Sels; Cunha; Milenkovic, Murillo; Aina, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus.

Spurs (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Porro, Fernandes, Tel; Marmoush.

Notícias das equipes e elencos

Oliver Glasner não conta com o defensor Nicolo Savona e o meio-campista Ibrahim Sangare por lesão antes deste confronto. Não há suspensões listadas para os mandantes, e nenhuma provável escalação foi confirmada até o momento. São esperadas novas atualizações mais perto do início da partida.

Roberto De Zerbi tem uma lista mais longa de ausências no lado do Spurs. Wilson Odobert, Xavi Simons e Pape Matar Sarr estão todos fora por lesão. Não há suspensões registradas para os visitantes, e nenhuma escalação projetada foi divulgada. Atualizações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

O Nottingham Forest registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, embora dois desses resultados tenham vindo em amistosos de pré-temporada. Em jogos oficiais, seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 fora de casa contra o Liverpool na Premier League, enquanto sofreu derrotas consecutivas para o Leeds United, por 1 a 0 na liga e por 2 a 0 na Carabao Cup. O Forest marcou quatro gols e sofreu cinco nessa sequência de cinco partidas.

Os últimos cinco jogos do Tottenham contam uma história igualmente mista. Seu compromisso mais recente terminou com derrota por 2 a 0 em casa para o Newcastle United pela Premier League, e também perdeu por 3 a 0 fora de casa para o Brentford na liga. Uma vitória por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic na Carabao Cup trouxe algum alívio, mas o time de De Zerbi marcou apenas dez gols ao longo desses cinco jogos e sofreu oito, com suas duas derrotas em competições oficiais acontecendo ambas por margens de múltiplos gols.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em março de 2026, quando o Nottingham Forest venceu o Tottenham por 3 a 0 fora de casa na Premier League. Esse resultado veio após uma vitória do Forest por 3 a 0 em casa sobre o Spurs em dezembro de 2025, o que significa que o Liverpool marcou seis gols sem resposta nesses dois confrontos. Nos últimos cinco encontros pela Premier League, o Forest venceu quatro e o Tottenham um, com a única vitória dos visitantes vindo em abril de 2024, quando o Spurs venceu por 3 a 1 em casa.

Classificação

Na atual tabela da Premier League, o Nottingham Forest ocupa a 15ª colocação, enquanto o Tottenham Hotspur aparece em 20º antes deste confronto.