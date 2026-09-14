O Elche busca sua primeira vitória nesta temporada de LaLiga contra o visitante Real Madrid, que vem marcando muitos gols, no Estadio Martínez Valero.
Prévia de Elche x Real Madrid
O Elche empatou por 1 a 1 com o Athletic Club no sábado e dobrou sua pontuação na temporada de LaLiga. Ainda assim, a equipe de Martín Anselmi sofreu em média 2,6 gols por jogo nesta campanha e segue sem vencer. Na reta final da última temporada, o time emplacou uma sequência de sete partidas invicto em casa na LaLiga (4V, 3E), e vai precisar voltar a somar resultados assim desta vez.Getty Images
O Madrid venceu o Rayo Vallecano com tranquilidade por 4 a 1 no sábado e chegou aos 12 pontos após cinco jogos de LaLiga, tendo uma derrota fora de casa para o Real Betis como seu único tropeço até aqui. José Mourinho provavelmente vai rodar o elenco aqui após a recente vitória por 2 a 1 sobre a Inter na Champions League, com um dérbi de Madri pela liga no horizonte.Getty Images
Estatísticas-chave e notícias de lesão
- Kylian Mbappe se tornou o primeiro jogador a marcar seis vezes nos cinco primeiros jogos de liga do Madrid em uma temporada desde Karim Benzema em 2021-22.
- Os últimos 14 jogos fora de casa do Madrid na liga tiveram menos de 3,5 gols.
- Quatro das últimas cinco partidas do Madrid fora de casa na liga tiveram 6+ cartões amarelos.
- Yago Santiago está fora pelo Elche, enquanto o Madrid segue sem Ferland Mendy, Éder Militão e Rodrygo.
Prováveis escalações
Elche (4411): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Morente, Morcillo, Villar, Valera; Buananotte; Nino.
Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius
Notícias dos times e elencos
Prováveis escalações de Elche x Real Madrid
Time titular
Técnico
- M. Anselmi
- J. Mourinho
O técnico do Elche, Martin Anselmi, não tem lesões nem suspensões listadas nos dados atuais do elenco, embora novas atualizações possam ser adicionadas mais perto do pontapé inicial.
O Real Madrid segue desfalcado na defesa e no ataque. Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy são ausências confirmadas por lesão. Não há suspensões listadas, mas as opções de Mourinho seguem limitadas, e a profundidade do elenco será novamente testada em um período de calendário apertado.
Forma
O Elche não venceu nenhuma de suas últimas cinco partidas competitivas, com um empate e quatro derrotas nesse período. Sua atuação mais recente terminou com derrota por 3 a 2 para o Racing Santander, e a derrota por 5 a 0 para o Barcelona, mais cedo em agosto, destaca o tamanho do desafio enfrentado pelo elenco de Anselmi. Ao longo desses cinco jogos, o Elche marcou seis gols e sofreu 12, um retrospecto que aponta problemas nos dois lados do campo.
Os últimos cinco jogos do Real Madrid contam uma história mais variada. O time venceu três seguidas, superando Espanyol, Real Sociedad e Malaga, antes de a derrota por 1 a 0 para o Real Betis em 4 de setembro encerrar essa sequência. A vitória por 4 a 0 sobre o Malaga e o triunfo por 4 a 1 contra a Real Sociedad demonstraram sua qualidade ofensiva quando o ataque funciona, mas o resultado contra o Betis mostrou que a equipe não está imune a dias ruins.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas duas equipes terminou com vitória do Real Madrid por 4 a 1 em casa, pela LaLiga, em 14 de março de 2026. Antes disso, os times empataram por 2 a 2 no Estadio Martinez Valero em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Real Madrid venceu três vezes, com dois empates e nenhuma vitória do Elche.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|5
|0
|0
|21
|4
|+17
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|14
|4
|+10
|12
V
D
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|11
|5
|+6
|10
D
V
V
E
V
|4
|5
|3
|1
|1
|10
|6
|+4
|10
V
D
V
E
V
|5
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|+2
|10
V
E
D
V
V
|6
|5
|2
|3
|0
|9
|6
|+3
|9
E
V
V
E
E
|7
|4
|3
|0
|1
|5
|5
|0
|9
V
D
V
V
|8
|5
|2
|1
|2
|8
|5
|+3
|7
V
E
D
D
V
|9
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
E
V
V
D
D
|10
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|7
V
D
V
D
E
|11
|5
|2
|1
|2
|5
|8
|-3
|7
D
D
V
V
E
|12
|6
|2
|1
|3
|6
|11
|-5
|7
D
V
E
V
D
|13
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
D
E
V
E
D
|14
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
E
E
D
V
D
|15
|6
|0
|4
|2
|3
|6
|-3
|4
E
E
E
D
D
|16
|5
|1
|1
|3
|8
|14
|-6
|4
D
V
D
E
D
|17
|5
|0
|3
|2
|2
|8
|-6
|3
E
E
D
E
D
|18
|4
|0
|2
|2
|6
|8
|-2
|2
D
D
E
E
|19
|5
|0
|2
|3
|6
|13
|-7
|2
E
D
D
D
E
|20
|5
|0
|1
|4
|1
|10
|-9
|1
D
D
D
D
E
Na atual tabela da LaLiga, o Elche ocupa a 19ª colocação, enquanto o Real Madrid aparece em 3º.