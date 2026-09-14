Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
La Liga
team-logoElche
Estadio Martinez Valero
team-logoReal Madrid
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Com o apoio de

Prévia de Elche x Real Madrid em LaLiga

La Liga
Real Madrid
Elche
K. Mbappe

Prévia completa de Elche x Real Madrid na temporada 2026-27 de LaLiga. Falamos sobre táticas, notícias das equipes e mais.

crest
La Liga - Rodada 6
Estadio Martinez Valero

O Elche busca sua primeira vitória nesta temporada de LaLiga contra o visitante Real Madrid, que vem marcando muitos gols, no Estadio Martínez Valero.

Prévia de Elche x Real Madrid

O Elche empatou por 1 a 1 com o Athletic Club no sábado e dobrou sua pontuação na temporada de LaLiga. Ainda assim, a equipe de Martín Anselmi sofreu em média 2,6 gols por jogo nesta campanha e segue sem vencer. Na reta final da última temporada, o time emplacou uma sequência de sete partidas invicto em casa na LaLiga (4V, 3E), e vai precisar voltar a somar resultados assim desta vez.

Athletic Club v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

O Madrid venceu o Rayo Vallecano com tranquilidade por 4 a 1 no sábado e chegou aos 12 pontos após cinco jogos de LaLiga, tendo uma derrota fora de casa para o Real Betis como seu único tropeço até aqui. José Mourinho provavelmente vai rodar o elenco aqui após a recente vitória por 2 a 1 sobre a Inter na Champions League, com um dérbi de Madri pela liga no horizonte.

vinicius mourinhoGetty Images

Estatísticas-chave e notícias de lesão

  • Kylian Mbappe se tornou o primeiro jogador a marcar seis vezes nos cinco primeiros jogos de liga do Madrid em uma temporada desde Karim Benzema em 2021-22.
  • Os últimos 14 jogos fora de casa do Madrid na liga tiveram menos de 3,5 gols.
  • Quatro das últimas cinco partidas do Madrid fora de casa na liga tiveram 6+ cartões amarelos.
  • Yago Santiago está fora pelo Elche, enquanto o Madrid segue sem Ferland Mendy, Éder Militão e Rodrygo.
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Prováveis escalações

Elche (4411): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Morente, Morcillo, Villar, Valera; Buananotte; Nino.

Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius

Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de Elche x Real Madrid

4-4-1-1
Elche crest
Elche
ELC
Formação
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. DituroM. DituroF. RedondoF. RedondoV. ChustV. ChustB. SangareB. Sangareteam-logoR. RevivoF. BuonanotteF. BuonanotteT. MorenteT. MorenteJ. MorcilloJ. MorcilloG. VillarG. VillarG. ValeraG. ValeraF. NinoF. NinoT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenI. KonateI. KonateM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesE. CamavingaE. CamavingaA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-1-1
Elche

Time titular

Real Madrid

Técnico

  • M. Anselmi
  • J. Mourinho

O técnico do Elche, Martin Anselmi, não tem lesões nem suspensões listadas nos dados atuais do elenco, embora novas atualizações possam ser adicionadas mais perto do pontapé inicial.

O Real Madrid segue desfalcado na defesa e no ataque. Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy são ausências confirmadas por lesão. Não há suspensões listadas, mas as opções de Mourinho seguem limitadas, e a profundidade do elenco será novamente testada em um período de calendário apertado.

Forma

ELC

ELC - Sequência

COR
E1-1
BAR
D0-5
SAN
D3-2
RSO
D2-3
ATH
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/13
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
RMA

RMA - Sequência

RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
D1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
Gol marcado (sofrido)
14/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Elche não venceu nenhuma de suas últimas cinco partidas competitivas, com um empate e quatro derrotas nesse período. Sua atuação mais recente terminou com derrota por 3 a 2 para o Racing Santander, e a derrota por 5 a 0 para o Barcelona, mais cedo em agosto, destaca o tamanho do desafio enfrentado pelo elenco de Anselmi. Ao longo desses cinco jogos, o Elche marcou seis gols e sofreu 12, um retrospecto que aponta problemas nos dois lados do campo.

Os últimos cinco jogos do Real Madrid contam uma história mais variada. O time venceu três seguidas, superando Espanyol, Real Sociedad e Malaga, antes de a derrota por 1 a 0 para o Real Betis em 4 de setembro encerrar essa sequência. A vitória por 4 a 0 sobre o Malaga e o triunfo por 4 a 1 contra a Real Sociedad demonstraram sua qualidade ofensiva quando o ataque funciona, mas o resultado contra o Betis mostrou que a equipe não está imune a dias ruins.

Retrospecto do confronto

Confrontos

ElcheEmpateReal Madrid
0
2
3
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
0
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Elche badge
Elche
ELC
2
FJ
5Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre essas duas equipes terminou com vitória do Real Madrid por 4 a 1 em casa, pela LaLiga, em 14 de março de 2026. Antes disso, os times empataram por 2 a 2 no Estadio Martinez Valero em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Real Madrid venceu três vezes, com dois empates e nenhuma vitória do Elche.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
V
D
V
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
D
V
V
E
V
4
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
5311106+410
V
D
V
E
V
5
SevillaSevillaSEV
531186+210
V
E
D
V
V
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
E
V
V
E
E
7
BétisBétisBET
43015509
V
D
V
V
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
V
E
D
D
V
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
E
V
V
D
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
V
D
V
D
E
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
D
D
V
V
E
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
D
V
E
V
D
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
D
E
V
E
D
14
GetafeGetafeGET
512236-35
E
E
D
V
D
15
Celta de VigoCelta de VigoCEL
604236-34
E
E
E
D
D
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
D
V
D
E
D
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
E
E
D
E
D
18
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
D
D
E
E
19
ElcheElcheELC
5023613-72
E
D
D
D
E
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na atual tabela da LaLiga, o Elche ocupa a 19ª colocação, enquanto o Real Madrid aparece em 3º.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google