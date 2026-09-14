La Liga - Rodada 6 15 de set. de 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

O Elche busca sua primeira vitória nesta temporada de LaLiga contra o visitante Real Madrid, que vem marcando muitos gols, no Estadio Martínez Valero.

Prévia de Elche x Real Madrid

O Elche empatou por 1 a 1 com o Athletic Club no sábado e dobrou sua pontuação na temporada de LaLiga. Ainda assim, a equipe de Martín Anselmi sofreu em média 2,6 gols por jogo nesta campanha e segue sem vencer. Na reta final da última temporada, o time emplacou uma sequência de sete partidas invicto em casa na LaLiga (4V, 3E), e vai precisar voltar a somar resultados assim desta vez.

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O Madrid venceu o Rayo Vallecano com tranquilidade por 4 a 1 no sábado e chegou aos 12 pontos após cinco jogos de LaLiga, tendo uma derrota fora de casa para o Real Betis como seu único tropeço até aqui. José Mourinho provavelmente vai rodar o elenco aqui após a recente vitória por 2 a 1 sobre a Inter na Champions League, com um dérbi de Madri pela liga no horizonte.

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Estatísticas-chave e notícias de lesão

Kylian Mbappe se tornou o primeiro jogador a marcar seis vezes nos cinco primeiros jogos de liga do Madrid em uma temporada desde Karim Benzema em 2021-22.

Os últimos 14 jogos fora de casa do Madrid na liga tiveram menos de 3,5 gols.

Quatro das últimas cinco partidas do Madrid fora de casa na liga tiveram 6+ cartões amarelos.

Yago Santiago está fora pelo Elche, enquanto o Madrid segue sem Ferland Mendy, Éder Militão e Rodrygo.

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Prováveis escalações

Elche (4411): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Morente, Morcillo, Villar, Valera; Buananotte; Nino.

Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius

Notícias dos times e elencos

O técnico do Elche, Martin Anselmi, não tem lesões nem suspensões listadas nos dados atuais do elenco, embora novas atualizações possam ser adicionadas mais perto do pontapé inicial.

O Real Madrid segue desfalcado na defesa e no ataque. Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy são ausências confirmadas por lesão. Não há suspensões listadas, mas as opções de Mourinho seguem limitadas, e a profundidade do elenco será novamente testada em um período de calendário apertado.

Forma

O Elche não venceu nenhuma de suas últimas cinco partidas competitivas, com um empate e quatro derrotas nesse período. Sua atuação mais recente terminou com derrota por 3 a 2 para o Racing Santander, e a derrota por 5 a 0 para o Barcelona, mais cedo em agosto, destaca o tamanho do desafio enfrentado pelo elenco de Anselmi. Ao longo desses cinco jogos, o Elche marcou seis gols e sofreu 12, um retrospecto que aponta problemas nos dois lados do campo.

Os últimos cinco jogos do Real Madrid contam uma história mais variada. O time venceu três seguidas, superando Espanyol, Real Sociedad e Malaga, antes de a derrota por 1 a 0 para o Real Betis em 4 de setembro encerrar essa sequência. A vitória por 4 a 0 sobre o Malaga e o triunfo por 4 a 1 contra a Real Sociedad demonstraram sua qualidade ofensiva quando o ataque funciona, mas o resultado contra o Betis mostrou que a equipe não está imune a dias ruins.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes terminou com vitória do Real Madrid por 4 a 1 em casa, pela LaLiga, em 14 de março de 2026. Antes disso, os times empataram por 2 a 2 no Estadio Martinez Valero em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Real Madrid venceu três vezes, com dois empates e nenhuma vitória do Elche.

Classificação

Na atual tabela da LaLiga, o Elche ocupa a 19ª colocação, enquanto o Real Madrid aparece em 3º.