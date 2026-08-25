Premier League - Rodada 2 30 de ago. de 2026 - 09:00 Stamford Bridge

Chelsea x Brighton começa em 30 de agosto de 2026, às 09:00 EST e 14:00 GMT.

Prévia de Chelsea x Brighton e contexto da partida

O Brighton começou sua campanha da melhor forma possível, goleando o Aston Villa por 4 a 0, com todos os gols saindo antes dos 31 minutos de jogo, incluindo um double relâmpago de Jack Hinshelwood. O Brighton também deve estar bem descansado, depois de administrar toda a segunda metade contra os 10 homens do Villa. O Chelsea venceu um thriller de cinco gols em um dérbi do oeste de Londres contra o Fulham, com gols de Joao Pedro, Morgan Rogers e Cole Palmer. Palmer deu a assistência para o gol de abertura de Joao Pedro no primeiro minuto.

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Quem Chelsea e Brighton contrataram?

Os verões do Chelsea nunca são monótonos hoje em dia. Xabi Alonso, ex-companheiro de equipe de Arbeloa, é o novo homem no comando em Stamford Bridge e desembolsou muito dinheiro, incluindo uma taxa recorde britânica de £117 milhões por Morgan Rogers, vindo do Aston Villa. O novo Chelsea de Alonso já gastou impressionantes £333 milhões em jogadores até agora nesta janela de transferências. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda e Marco Palestra são alguns dos novos reforços caros e reluzentes. Os veteranos da Premier League Danny Welbeck e Jordan Henderson também chegam para acrescentar vasta experiência.

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O Brighton também gastou pesado em vários novos jogadores. O clube trouxe três zagueiros centrais notáveis, a saber Pascal Struijk, do Leeds, por £20 milhões, Luka Vuskovic, do Tottenham, por £46 milhões, e o austríaco Michael Svoboda, do Venezia. Além disso, no estilo típico do Brighton, o clube descobriu mais algumas joias obscuras na forma do ponta nigeriano de 19 anos Zadok Yohanna, do AIK, por £24 milhões, do ponta português Rodrigo Rego, do Benfica, e de seu compatriota lateral-direito Costinha, do Olympiacos. O favorito da torcida Pascal Gross também retorna ao clube após dois anos no Borussia Dortmund. O atacante canadense Promise David também chega por empréstimo.

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Estatísticas principais e notícias de lesão

O Brighton venceu os últimos quatro encontros entre os times e marcou exatamente três vezes em cada um dos últimos três confrontos diretos.

Jordan Henderson está fora pelos Blues, enquanto o Brighton não conta com Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh e Evan Ferguson. Carlos Baleba está prestes a selar uma transferência para o Man United.

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Prováveis escalações

Chelsea (3421): Sanchez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Gusto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Joao Pedro.

Brighton (4231): Verbruggen; Wieffer, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Hinshelwood, De Cuyper; Rutter.

Notícias dos times e elencos

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, não conta com Emanuel Emegha e Jordan Henderson por lesão para este confronto. Não há suspensões listadas para o time da casa. Uma escalação projetada confirmada ainda não foi fornecida, e novas atualizações serão acrescentadas mais perto do início da partida.

O comandante do Brighton, Fabian Hurzeler, enfrenta uma lista maior de desfalques, com Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Carlos Baleba e Evan Ferguson todos fora por lesão. A ausência de Baleba é familiar após sua transferência de verão para o Manchester United. Não há suspensões registradas no momento para o time visitante, e uma escalação projetada será confirmada mais perto da partida.

Forma

Os últimos cinco jogos do Chelsea foram todos amistosos de pré-temporada, produzindo um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre a Real Sociedad em 15 de agosto, depois de um triunfo por 3 a 0 sobre o Milan quatro dias antes. O time também empatou por 3 a 3 com o Johor Darul Ta'zim e sofreu derrotas para Juventus (0 a 1) e Tottenham Hotspur (1 a 2). O Chelsea marcou dez gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

O Brighton chega em forma consideravelmente melhor. O time de Hurzeler venceu quatro de seus últimos cinco jogos, com os únicos pontos perdidos vindo em um empate por 0 a 0 contra o Tromso na Conference League em 20 de agosto. Seu resultado mais recente antes disso foi a demolição por 4 a 0 do Aston Villa na rodada de abertura da Premier League. Antes, na pré-temporada, venceu o Bologna por 1 a 0 e a Roma por 3 a 0, além de superar o Strasbourg por 4 a 3. O Brighton marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu três.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre esses times aconteceu em 21 de abril de 2026, quando o Brighton venceu o Chelsea por 3 a 0 no Amex Stadium, pela Premier League. A última vitória do Chelsea neste confronto data de setembro de 2024, um triunfo em casa por 4 a 2 em Stamford Bridge. Nos últimos cinco encontros, o Brighton leva vantagem com três vitórias contra uma do Chelsea, além de uma vitória do Chelsea, com o duelo em setembro de 2025 terminando em 3 a 1 para o Brighton em Stamford Bridge.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Brighton ocupa a liderança após a rodada de abertura, enquanto o Chelsea aparece em 11º antes deste confronto.