Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Premier League
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoBrighton
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Com o apoio de

Prévia de Chelsea x Brighton & Hove Albion pela Premier League

Premier League
Chelsea
Brighton
C. Palmer

Prévia completa de Chelsea x Brighton pela Premier League em Stamford Bridge, no primeiro jogo de domingo. Falamos sobre tática, notícias das equipes, transferências e mais.

crest
Premier League - Rodada 2
Stamford Bridge

Chelsea x Brighton começa em 30 de agosto de 2026, às 09:00 EST e 14:00 GMT.

Prévia de Chelsea x Brighton e contexto da partida

O Brighton começou sua campanha da melhor forma possível, goleando o Aston Villa por 4 a 0, com todos os gols saindo antes dos 31 minutos de jogo, incluindo um double relâmpago de Jack Hinshelwood. O Brighton também deve estar bem descansado, depois de administrar toda a segunda metade contra os 10 homens do Villa. O Chelsea venceu um thriller de cinco gols em um dérbi do oeste de Londres contra o Fulham, com gols de Joao Pedro, Morgan Rogers e Cole Palmer. Palmer deu a assistência para o gol de abertura de Joao Pedro no primeiro minuto.

Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images

Quem Chelsea e Brighton contrataram?

Os verões do Chelsea nunca são monótonos hoje em dia. Xabi Alonso, ex-companheiro de equipe de Arbeloa, é o novo homem no comando em Stamford Bridge e desembolsou muito dinheiro, incluindo uma taxa recorde britânica de £117 milhões por Morgan Rogers, vindo do Aston Villa. O novo Chelsea de Alonso já gastou impressionantes £333 milhões em jogadores até agora nesta janela de transferências. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda e Marco Palestra são alguns dos novos reforços caros e reluzentes. Os veteranos da Premier League Danny Welbeck e Jordan Henderson também chegam para acrescentar vasta experiência.

Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images

O Brighton também gastou pesado em vários novos jogadores. O clube trouxe três zagueiros centrais notáveis, a saber Pascal Struijk, do Leeds, por £20 milhões, Luka Vuskovic, do Tottenham, por £46 milhões, e o austríaco Michael Svoboda, do Venezia. Além disso, no estilo típico do Brighton, o clube descobriu mais algumas joias obscuras na forma do ponta nigeriano de 19 anos Zadok Yohanna, do AIK, por £24 milhões, do ponta português Rodrigo Rego, do Benfica, e de seu compatriota lateral-direito Costinha, do Olympiacos. O favorito da torcida Pascal Gross também retorna ao clube após dois anos no Borussia Dortmund. O atacante canadense Promise David também chega por empréstimo.

luka vuskovic brighton and hove albiongetty

Estatísticas principais e notícias de lesão

  • O Brighton venceu os últimos quatro encontros entre os times e marcou exatamente três vezes em cada um dos últimos três confrontos diretos.
  • Jordan Henderson está fora pelos Blues, enquanto o Brighton não conta com Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh e Evan Ferguson. Carlos Baleba está prestes a selar uma transferência para o Man United.
Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images

Prováveis escalações

Chelsea (3421): Sanchez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Gusto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Joao Pedro.

Brighton (4231): Verbruggen; Wieffer, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Hinshelwood, De Cuyper; Rutter.

Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de Chelsea x Brighton

Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formação
Brighton crest
Brighton
BHA
Brighton crest
Brighton
BHA

Técnico

  • X. Alonso

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, não conta com Emanuel Emegha e Jordan Henderson por lesão para este confronto. Não há suspensões listadas para o time da casa. Uma escalação projetada confirmada ainda não foi fornecida, e novas atualizações serão acrescentadas mais perto do início da partida.

O comandante do Brighton, Fabian Hurzeler, enfrenta uma lista maior de desfalques, com Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Carlos Baleba e Evan Ferguson todos fora por lesão. A ausência de Baleba é familiar após sua transferência de verão para o Manchester United. Não há suspensões registradas no momento para o time visitante, e uma escalação projetada será confirmada mais perto da partida.

Forma

CHE

CHE - Sequência

JUV
D0-1
MIL
V3-0
JDT
E3-3
RSO
V3-1
FUL
V2-3
Gol marcado (sofrido)
12/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BHA

BHA - Sequência

STR
V4-3
ROM
V3-0
BOL
V1-0
TRO
E0-0
AVL
V4-0
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Os últimos cinco jogos do Chelsea foram todos amistosos de pré-temporada, produzindo um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre a Real Sociedad em 15 de agosto, depois de um triunfo por 3 a 0 sobre o Milan quatro dias antes. O time também empatou por 3 a 3 com o Johor Darul Ta'zim e sofreu derrotas para Juventus (0 a 1) e Tottenham Hotspur (1 a 2). O Chelsea marcou dez gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

O Brighton chega em forma consideravelmente melhor. O time de Hurzeler venceu quatro de seus últimos cinco jogos, com os únicos pontos perdidos vindo em um empate por 0 a 0 contra o Tromso na Conference League em 20 de agosto. Seu resultado mais recente antes disso foi a demolição por 4 a 0 do Aston Villa na rodada de abertura da Premier League. Antes, na pré-temporada, venceu o Bologna por 1 a 0 e a Roma por 3 a 0, além de superar o Strasbourg por 4 a 3. O Brighton marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu três.

Histórico do confronto

Confrontos

ChelseaEmpateBrighton
1
0
4
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Brighton badge
Brighton
BHA
3
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Copa da Inglaterra
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FJ
6Gols marcados13
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre esses times aconteceu em 21 de abril de 2026, quando o Brighton venceu o Chelsea por 3 a 0 no Amex Stadium, pela Premier League. A última vitória do Chelsea neste confronto data de setembro de 2024, um triunfo em casa por 4 a 2 em Stamford Bridge. Nos últimos cinco encontros, o Brighton leva vantagem com três vitórias contra uma do Chelsea, além de uma vitória do Chelsea, com o duelo em setembro de 2025 terminando em 3 a 1 para o Brighton em Stamford Bridge.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Brighton ocupa a liderança após a rodada de abertura, enquanto o Chelsea aparece em 11º antes deste confronto.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google