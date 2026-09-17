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Premier League
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Prévia de Bournemouth x Liverpool pela Premier League

Premier League
Bournemouth
Liverpool
D. Szoboszlai
Rayan

Prévia completa de Bournemouth x Liverpool pela Premier League. Falamos de tática, notícias das equipes, momento e mais.

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Premier League - Rodada 5
Vitality Stadium

Bournemouth x Liverpool começa em 20 de setembro de 2026, às 08:00 EST e 12:00 GMT.

Bournemouth x Liverpool: prévia da Premier League

Andoni Iraola leva o Liverpool à Costa Sul para enfrentar seu ex-clube, o Bournemouth, no domingo.

Cherries estão falhando na hora de converter

Sob o comando do novo técnico Marco Rose, o Bournemouth saiu na frente em todos os quatro jogos da Premier League nesta temporada, mas não conseguiu vencer nenhum deles. A equipe empatou os últimos três, contra Brentford, Newcastle e Everton. Marcus Tavernier marcou três dos seis gols do time até aqui, enquanto o atacante Evanilson aparece em segundo lugar na Premier League em grandes chances criadas. Embora o ponta brasileiro Rayan, de 20 anos, ainda não tenha gols nem assistências nesta temporada, suas atuações o destacam como um dos talentos mais empolgantes do futebol mundial.

AFC Bournemouth v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

O Liverpool está começando mal as partidas

O Liverpool empatou três de seus quatro jogos nesta temporada, somando pontos contra Newcastle e Nottingham Forest depois de sair atrás duas vezes em ambas as partidas. Seu único triunfo na liga até agora foi por 2 a 0 sobre o Ipswich, e na última rodada empatou por 0 a 0 em Anfield com o Fulham. Em casa, venceu recentemente Atlético de Madrid, na Champions League, e o Tottenham, na EFL Cup. No entanto, não terá boas lembranças de sua última viagem a Bournemouth.

FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLGetty Images

Estatísticas principais e notícias de lesões

  • Os últimos 10 encontros entre essas equipes produziram 40 gols.
  • O Bournemouth venceu o confronto correspondente da última temporada por 3 a 2.

Prováveis escalações

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Scott, Adams; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Liverpool (4231): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch; Munoz, Wirtz, Barcola; Isak.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Bournemouth x Liverpool

Técnico

  • M. Rose

O técnico do Bournemouth, Marco Rose, está sem vários jogadores para esta partida. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic e Tyler Adams aparecem todos como lesionados, deixando Rose com um elenco desfalcado para escolher. Nenhuma suspensão está registrada no momento para o time da casa.

O Liverpool também chega para a partida com preocupações por lesão. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa e Vitezslav Jaros estão todos fora da equipe de Andoni Iraola. Não há suspensões para o time visitante, e atualizações sobre as prováveis escalações serão adicionadas mais perto do início do jogo.

Forma

BOU

BOU - Sequência

MCI
D2-1
EVE
E1-1
NEW
E2-2
LIN
V4-0
BRE
E2-2
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LIV

LIV - Sequência

NFO
E2-2
IPS
V0-2
ATM
V2-1
FUL
E0-0
TOT
V3-1
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Bournemouth registrou uma vitória, três empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Brentford na Premier League, e também empatou por 2 a 2 com o Newcastle United anteriormente na campanha. Os Cherries venceram o Lincoln City por 4 a 0 na Carabao Cup durante essa sequência, garantindo sua única vitória. Ao longo das cinco partidas, o Bournemouth marcou oito gols e sofreu sete, com sua incapacidade de sustentar vantagens se provando um tema recorrente.

O Liverpool somou duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Fulham na Premier League. Antes disso, o Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 na Champions League e ganhou por 2 a 0 do Ipswich Town na liga. O Liverpool marcou seis gols e sofreu quatro ao longo dessa sequência de cinco partidas, embora seus dois compromissos mais recentes tenham produzido apenas dois gols no total.

Retrospecto do confronto

Confrontos

BournemouthEmpateLiverpool
1
0
4
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
FJ
5Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 24 de janeiro de 2026, quando o Bournemouth venceu o Liverpool por 3 a 2 no Vitality Stadium, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool venceu três vezes, com o Bournemouth conquistando uma vitória e uma partida também terminando a favor do Liverpool em Anfield por 4 a 2 em agosto de 2025. O Liverpool marcou 13 gols nesses cinco encontros, enquanto o Bournemouth fez sete.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
V
E
E
V
4
HullHullHUL
422052+38
E
E
V
V
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
V
E
D
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
E
D
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
E
E
E
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
E
V
E
E
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
E
E
E
V
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
V
D
D
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
E
E
D
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
D
E
V
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
D
E
V
D
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
D
E
V
D
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
E
E
E
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
D
V
D
D
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
E
E
D
D
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
E
D
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
D
E
D
D
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na classificação atual da Premier League, o AFC Bournemouth ocupa a 15ª colocação, enquanto o Liverpool aparece na sétima posição.

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