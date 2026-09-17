Premier League - Rodada 5 20 de set. de 2026 - 09:00 Vitality Stadium

Bournemouth x Liverpool começa em 20 de setembro de 2026, às 08:00 EST e 12:00 GMT.

Bournemouth x Liverpool: prévia da Premier League

Andoni Iraola leva o Liverpool à Costa Sul para enfrentar seu ex-clube, o Bournemouth, no domingo.

Cherries estão falhando na hora de converter

Sob o comando do novo técnico Marco Rose, o Bournemouth saiu na frente em todos os quatro jogos da Premier League nesta temporada, mas não conseguiu vencer nenhum deles. A equipe empatou os últimos três, contra Brentford, Newcastle e Everton. Marcus Tavernier marcou três dos seis gols do time até aqui, enquanto o atacante Evanilson aparece em segundo lugar na Premier League em grandes chances criadas. Embora o ponta brasileiro Rayan, de 20 anos, ainda não tenha gols nem assistências nesta temporada, suas atuações o destacam como um dos talentos mais empolgantes do futebol mundial.

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O Liverpool está começando mal as partidas

O Liverpool empatou três de seus quatro jogos nesta temporada, somando pontos contra Newcastle e Nottingham Forest depois de sair atrás duas vezes em ambas as partidas. Seu único triunfo na liga até agora foi por 2 a 0 sobre o Ipswich, e na última rodada empatou por 0 a 0 em Anfield com o Fulham. Em casa, venceu recentemente Atlético de Madrid, na Champions League, e o Tottenham, na EFL Cup. No entanto, não terá boas lembranças de sua última viagem a Bournemouth.

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Estatísticas principais e notícias de lesões

Os últimos 10 encontros entre essas equipes produziram 40 gols.

O Bournemouth venceu o confronto correspondente da última temporada por 3 a 2.

Prováveis escalações

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Scott, Adams; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Liverpool (4231): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch; Munoz, Wirtz, Barcola; Isak.

Notícias das equipes e elencos

O técnico do Bournemouth, Marco Rose, está sem vários jogadores para esta partida. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic e Tyler Adams aparecem todos como lesionados, deixando Rose com um elenco desfalcado para escolher. Nenhuma suspensão está registrada no momento para o time da casa.

O Liverpool também chega para a partida com preocupações por lesão. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa e Vitezslav Jaros estão todos fora da equipe de Andoni Iraola. Não há suspensões para o time visitante, e atualizações sobre as prováveis escalações serão adicionadas mais perto do início do jogo.

Forma

O Bournemouth registrou uma vitória, três empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Brentford na Premier League, e também empatou por 2 a 2 com o Newcastle United anteriormente na campanha. Os Cherries venceram o Lincoln City por 4 a 0 na Carabao Cup durante essa sequência, garantindo sua única vitória. Ao longo das cinco partidas, o Bournemouth marcou oito gols e sofreu sete, com sua incapacidade de sustentar vantagens se provando um tema recorrente.

O Liverpool somou duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Fulham na Premier League. Antes disso, o Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 na Champions League e ganhou por 2 a 0 do Ipswich Town na liga. O Liverpool marcou seis gols e sofreu quatro ao longo dessa sequência de cinco partidas, embora seus dois compromissos mais recentes tenham produzido apenas dois gols no total.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 24 de janeiro de 2026, quando o Bournemouth venceu o Liverpool por 3 a 2 no Vitality Stadium, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool venceu três vezes, com o Bournemouth conquistando uma vitória e uma partida também terminando a favor do Liverpool em Anfield por 4 a 2 em agosto de 2025. O Liverpool marcou 13 gols nesses cinco encontros, enquanto o Bournemouth fez sete.

Classificação

Na classificação atual da Premier League, o AFC Bournemouth ocupa a 15ª colocação, enquanto o Liverpool aparece na sétima posição.