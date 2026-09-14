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La Liga
team-logoBarcelona
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Prévia de Barcelona x Racing Santander pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Barcelona x Racing Santander
La Liga
Barcelona
Racing Santander

Prévia completa de FC Barcelona x Real Racing Club (Racing Santander) em LaLiga. Analisamos os resultados da 5ª rodada, a forma recente e as principais histórias antes deste duelo de quarta-feira à noite no Spotify Camp Nou.

Barcelona x Racing Santander: detalhes da partida

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La Liga - Rodada 6
Spotify Camp Nou

FC Barcelona e Real Racing Club entrarão em campo em 16 de setembro de 2026, às 19:30 GMT (15:30 EST / 20:30 BST / 21:30 SAST).

Líderes da liga recebem o embalado Santander

O FC Barcelona volta para casa para receber o recém-promovido Real Racing Club no Spotify Camp Nou, pela 6ª rodada da temporada 2026/27 de LaLiga. Vindo de vitórias consecutivas no cenário nacional e europeu, o time de Hansi Flick busca ampliar sua campanha impecável em LaLiga na liderança da tabela. Para o Racing Santander, viajar à Catalunha após uma vitória conquistada com muito esforço no fim de semana representa um teste definitivo de suas credenciais na elite.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Exibição de quatro gols do Blaugrana contra o Levante

O FC Barcelona chega ao confronto de quarta-feira à noite em forma letal no ataque depois de garantir uma vitória por 4 a 2 fora de casa contra o Levante UD na 5ª rodada (13 de setembro). Xavi Espart deu o tom logo no início, antes de Lamine Yamal marcar duas vezes, uma aos 19 minutos e outra de pênalti aos 48. Karim Adeyemi acrescentou o quarto gol já nos acréscimos para assegurar que o Barça mantivesse 100% de aproveitamento em seus cinco primeiros jogos na liga.

Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Doblete de Zabiri pelo Los Verdiblancos derruba o Alavés

O Racing Santander viaja para Barcelona cheio de confiança após conquistar uma vitória em casa por 2 a 1 sobre o Deportivo Alavés na 5ª rodada (12 de setembro). Depois de sofrer um gol cedo, o atacante Yassir Zabiri tomou conta da partida, empatando aos 38 minutos antes de marcar o gol da vitória no início do segundo tempo (53'). O triunfo deu um impulso crucial ao time de José Alberto López, que tenta se estabelecer com estabilidade em LaLiga.

O bloco baixo do Racing pode parar a máquina do Barça?

No papel, o Barcelona tem clara vantagem com sua impressionante produção ofensiva e o controle de meio-campo ditado por Rodri e Pedri. Lamine Yamal e Raphinha tentarão isolar os laterais do Santander, enquanto o Racing apostará em Yassir Zabiri e Iñigo Vicente para iniciar contra-ataques rápidos. Com o Barcelona tentando proteger sua campanha perfeita na liga antes dos jogos do fim de semana, o duelo de quarta-feira promete alta intensidade desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Barcelona x Racing Santander

4-3-3
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formação
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaX. EspartX. EspartG. MartinG. MartinE. GarciaE. GarciaP. CubarsiP. CubarsiF. LopezF. LopezRodriRodriPedriPedriL. YamalL. YamalRaphinhaRaphinhaA. GordonA. GordonJ. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaJ. BelocianJ. BelocianP. RamonP. RamonA. MantillaA. MantillaJ. SalinasJ. SalinasI. MartinI. Martinteam-logoS. CanalesP. GarciaP. GarciaM. PratiM. PratiI. VicenteI. VicenteY. ZabiriY. Zabiri
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-3-3
Barcelona

Time titular

Racing Santander

Técnico

  • H. Flick
  • J. Lopez

O Barcelona chega para este jogo sem Roony Bardghji, Frenkie de Jong e Jesse Bisiwu, todos atualmente fora por lesão. Não há suspensões reportadas no time de Hansi Flick, e a expectativa é de que Eric Garcia esteja disponível depois de escapar de uma lesão grave após um susto com um nariz sangrando em Mestalla, as últimas atualizações do centro de treinamento sugerem que sua ausência será mínima. Um XI projetado ainda não foi confirmado, e novas atualizações serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

O Racing Santander não conta com Andres Martin por lesão, enquanto nenhuma suspensão foi reportada no elenco de Jose Lopez. Novas atualizações sobre a equipe serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

BAR

BAR - Sequência

ATH
V2-0
RAY
V5-2
VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
Gol marcado (sofrido)
21/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SAN

SAN - Sequência

VIL
E2-2
GET
D1-0
ELC
V3-2
RAY
D3-2
ALA
V2-1
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Barcelona venceu todas as suas cinco partidas mais recentes em todas as competições, somando quatro vitórias consecutivas em LaLiga junto de um triunfo em amistoso de pré-temporada sobre o Al Ahly. Sua última atuação foi uma vitória por 5 a 0 fora de casa sobre o Valencia, e também marcou cinco gols contra Rayo Vallecano, vencendo por 5 a 2, e Elche, vencendo por 5 a 0. Ao longo dessas cinco partidas, o Barcelona marcou 19 gols e sofreu apenas três, além de sair sem sofrer gols em duas delas.

Os últimos cinco jogos do Racing Santander renderam duas vitórias, um empate e duas derrotas. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 3 a 2 fora de casa para o Rayo Vallecano, e a equipe também perdeu por 1 a 0 para o Getafe no início da campanha. Uma vitória em casa por 3 a 2 sobre o Elche e um empate por 2 a 2 com o Villarreal completam uma sequência irregular do time de Jose Lopez.

Retrospecto do confronto

Confrontos

BarcelonaEmpateRacing Santander
5
0
0
Copa do Rei
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FJ
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FJ
13Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Copa do Rei, em janeiro de 2026, quando o Barcelona venceu por 2 a 0 fora de casa contra o Racing Santander. Observando os cinco confrontos diretos registrados, o Barcelona venceu todos os cinco sem sofrer um único gol, marcando 10 no total. O último encontro entre as equipes em LaLiga remonta a março de 2012, quando o Barcelona novamente venceu por 2 a 0 em El Sardinero.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
V
D
V
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
D
V
V
E
V
4
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
5311106+410
V
D
V
E
V
5
SevillaSevillaSEV
531186+210
V
E
D
V
V
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
E
V
V
E
E
7
BétisBétisBET
43015509
V
D
V
V
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
V
E
D
D
V
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
E
V
V
D
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
V
D
V
D
E
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
D
D
V
V
E
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
D
V
E
V
D
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
D
E
V
E
D
14
GetafeGetafeGET
512236-35
E
E
D
V
D
15
Celta de VigoCelta de VigoCEL
604236-34
E
E
E
D
D
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
D
V
D
E
D
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
E
E
D
E
D
18
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
D
D
E
E
19
ElcheElcheELC
5023613-72
E
D
D
D
E
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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