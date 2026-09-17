Atlético de Madrid x Real Madrid começa em 20 de setembro de 2026, às 10h15 EST e 14h15 GMT.
Real em boa fase visita o Atleti após heroísmo no fim
O Real Madrid precisou de um gol da vitória nos acréscimos de Carlos Espi para enfim garantir os três pontos em um eletrizante triunfo por 3 a 2 sobre o Elche na última rodada. O espanhol de 21 anos agora já marcou dois gols da vitória nesta temporada aos 90 minutos ou depois, após seu heroísmo contra o Espanyol em agosto. O Real Madrid tem estado perto da perfeição nesta temporada, com seis vitórias em sete partidas em todas as competições. Seu único tropeço foi uma derrota por 1 a 0 para um impressionante Real Betis.Getty Images
Atleti parece estar de volta aos trilhos
O Atlético de Madrid de Diego Simeone interrompeu uma sequência de duas derrotas, contra o Bilbao na liga e o Liverpool na Champions League, ao se recuperar com vitórias em LaLiga sobre Real Sociedad e Osasuna. A equipe também reencontrou o caminho do gol, balançando as redes sete vezes nesses dois triunfos. Seis jogadores diferentes marcaram nessa dupla de vitórias, incluindo o canadense Jonathan David, emprestado ao clube, que deixou o dele em ambas. Os mandantes de domingo estão apenas dois pontos atrás do Real antes do apito inicial.Getty Images
Estatísticas principais e notícias de lesão
- Ambos os times marcaram em cada um dos últimos três confrontos diretos competitivos.
- Arda Guler lidera LaLiga nesta temporada com oito grandes chances criadas.
- O Atleti segue sem Pablo Barrios e Julian Alvarez, mas Alexander Sorloth voltou aos treinamentos.
- Eder Militao, Ferland Mendy e Rodrygo são ausências de longo prazo no time visitante.
- Kylian Mbappe participou diretamente de nove gols em LaLiga; apenas Raphinha, do Barcelona, tem mais, com 12.
Prováveis escalações
Atleti (442): Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, David.
Real (4231): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Diomande, Guler, Vinicius; Mbappe.
Notícias dos times e elencos
Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Real Madrid
Técnico
- D. Simeone
A preparação de Diego Simeone sofreu um baque com Julian Alvarez vetado do dérbi por conta de uma distensão muscular. O técnico do Atlético não tem nenhuma outra informação sobre lesão ou suspensão confirmada no momento, e novas atualizações do elenco são esperadas mais perto do início da partida.
Jose Mourinho precisa se planejar sem três jogadores do time principal do Real Madrid, com Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy todos listados como lesionados. Não há suspensões registradas para os visitantes, e nenhuma atualização adicional do elenco foi confirmada até esta etapa.
Forma
O Atlético de Madrid chega para este confronto com um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma convincente vitória por 3 a 0 fora de casa sobre a Real Sociedad, em La Liga, depois das derrotas para o Athletic Bilbao, que o venceu por 3 a 0, e para o Liverpool, na Champions League. Ao longo desses cinco jogos, o Atlético marcou nove gols e sofreu oito. A vitória sobre a Sociedad encerrou uma sequência de derrotas consecutivas e deu ao elenco de Simeone um impulso de confiança em boa hora.
O Real Madrid chega com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano, em La Liga, e também venceu a Inter de Milão por 2 a 1 na Champions League durante essa sequência. Sua única derrota foi para o Real Betis, por 1 a 0, em La Liga. O Madrid marcou 11 gols e sofreu quatro nesses cinco compromissos, com sua produção ofensiva especialmente forte nas últimas semanas.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em La Liga, em março de 2026, quando o Real Madrid venceu por 3 a 2 no Bernabéu. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Real Madrid venceu três vezes, com o Atlético somando uma vitória, um triunfo em casa por 5 a 2 em La Liga em setembro de 2025, e mais uma vitória do Atlético na Champions League. O Real Madrid marcou 10 gols nesses cinco encontros, enquanto o Atlético fez 11.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|6
|6
|0
|0
|28
|6
|+22
|18
V
V
V
V
V
|2
|6
|5
|0
|1
|17
|6
|+11
|15
V
V
D
V
V
|3
|6
|4
|1
|1
|14
|6
|+8
|13
V
V
D
V
E
|4
|6
|4
|1
|1
|9
|6
|+3
|13
V
V
E
D
V
|5
|5
|4
|0
|1
|7
|6
|+1
|12
V
V
D
V
V
|6
|6
|3
|1
|2
|11
|6
|+5
|10
D
D
V
V
E
|7
|6
|2
|3
|1
|9
|7
|+2
|9
D
E
V
V
E
|8
|6
|2
|1
|3
|9
|7
|+2
|7
D
V
E
D
D
|9
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
E
V
V
D
D
|10
|6
|2
|1
|3
|11
|16
|-5
|7
D
V
D
V
D
|11
|6
|2
|1
|3
|10
|15
|-5
|7
V
D
V
D
E
|12
|6
|2
|1
|3
|6
|11
|-5
|7
D
V
E
V
D
|13
|6
|2
|1
|3
|5
|12
|-7
|7
D
D
D
V
V
|14
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
D
E
V
E
D
|15
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
E
E
D
V
D
|16
|6
|0
|4
|2
|3
|6
|-3
|4
E
E
E
D
D
|17
|6
|1
|1
|4
|2
|10
|-8
|4
V
D
D
D
D
|18
|5
|0
|3
|2
|2
|8
|-6
|3
E
E
D
E
D
|19
|5
|0
|2
|3
|7
|10
|-3
|2
D
D
D
E
E
|20
|6
|0
|2
|4
|8
|16
|-8
|2
D
E
D
D
D
Em La Liga, o Atlético de Madrid ocupa atualmente a quarta posição, enquanto o Real Madrid está em segundo antes deste confronto.