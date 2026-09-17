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Prévia de Atlético de Madrid x Real Madrid pela LaLiga

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K. Mbappe

Prévia completa de Atlético de Madrid x Real Madrid em um clássico de LaLiga. Falamos sobre tática, notícias das equipes, momento e mais.

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La Liga - Rodada 7
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Atlético de Madrid x Real Madrid começa em 20 de setembro de 2026, às 10h15 EST e 14h15 GMT.

Real em boa fase visita o Atleti após heroísmo no fim

O Real Madrid precisou de um gol da vitória nos acréscimos de Carlos Espi para enfim garantir os três pontos em um eletrizante triunfo por 3 a 2 sobre o Elche na última rodada. O espanhol de 21 anos agora já marcou dois gols da vitória nesta temporada aos 90 minutos ou depois, após seu heroísmo contra o Espanyol em agosto. O Real Madrid tem estado perto da perfeição nesta temporada, com seis vitórias em sete partidas em todas as competições. Seu único tropeço foi uma derrota por 1 a 0 para um impressionante Real Betis.

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Atleti parece estar de volta aos trilhos

O Atlético de Madrid de Diego Simeone interrompeu uma sequência de duas derrotas, contra o Bilbao na liga e o Liverpool na Champions League, ao se recuperar com vitórias em LaLiga sobre Real Sociedad e Osasuna. A equipe também reencontrou o caminho do gol, balançando as redes sete vezes nesses dois triunfos. Seis jogadores diferentes marcaram nessa dupla de vitórias, incluindo o canadense Jonathan David, emprestado ao clube, que deixou o dele em ambas. Os mandantes de domingo estão apenas dois pontos atrás do Real antes do apito inicial.

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-OSASUNAGetty Images


Estatísticas principais e notícias de lesão

  • Ambos os times marcaram em cada um dos últimos três confrontos diretos competitivos.
  • Arda Guler lidera LaLiga nesta temporada com oito grandes chances criadas.
  • O Atleti segue sem Pablo Barrios e Julian Alvarez, mas Alexander Sorloth voltou aos treinamentos.
  • Eder Militao, Ferland Mendy e Rodrygo são ausências de longo prazo no time visitante.
  • Kylian Mbappe participou diretamente de nove gols em LaLiga; apenas Raphinha, do Barcelona, tem mais, com 12.
FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDGetty Images

Prováveis escalações

Atleti (442): Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, David.

Real (4231): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Diomande, Guler, Vinicius; Mbappe.

Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Real Madrid

Técnico

  • D. Simeone

A preparação de Diego Simeone sofreu um baque com Julian Alvarez vetado do dérbi por conta de uma distensão muscular. O técnico do Atlético não tem nenhuma outra informação sobre lesão ou suspensão confirmada no momento, e novas atualizações do elenco são esperadas mais perto do início da partida.

Jose Mourinho precisa se planejar sem três jogadores do time principal do Real Madrid, com Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy todos listados como lesionados. Não há suspensões registradas para os visitantes, e nenhuma atualização adicional do elenco foi confirmada até esta etapa.

Forma

ATM

ATM - Sequência

SEV
V1-3
ATH
D3-0
LIV
D2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
RMA

RMA - Sequência

MAL
V4-0
BET
D1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Atlético de Madrid chega para este confronto com um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma convincente vitória por 3 a 0 fora de casa sobre a Real Sociedad, em La Liga, depois das derrotas para o Athletic Bilbao, que o venceu por 3 a 0, e para o Liverpool, na Champions League. Ao longo desses cinco jogos, o Atlético marcou nove gols e sofreu oito. A vitória sobre a Sociedad encerrou uma sequência de derrotas consecutivas e deu ao elenco de Simeone um impulso de confiança em boa hora.

O Real Madrid chega com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano, em La Liga, e também venceu a Inter de Milão por 2 a 1 na Champions League durante essa sequência. Sua única derrota foi para o Real Betis, por 1 a 0, em La Liga. O Madrid marcou 11 gols e sofreu quatro nesses cinco compromissos, com sua produção ofensiva especialmente forte nas últimas semanas.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Atlético de MadridEmpateReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
FJ
Supercopa da Espanha
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
9Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em La Liga, em março de 2026, quando o Real Madrid venceu por 3 a 2 no Bernabéu. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Real Madrid venceu três vezes, com o Atlético somando uma vitória, um triunfo em casa por 5 a 2 em La Liga em setembro de 2025, e mais uma vitória do Atlético na Champions League. O Real Madrid marcou 10 gols nesses cinco encontros, enquanto o Atlético fez 11.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
6600286+2218
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
V
V
D
V
V
3
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
6411146+813
V
V
D
V
E
4
SevillaSevillaSEV
641196+313
V
V
E
D
V
5
BétisBétisBET
540176+112
V
V
D
V
V
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
6312116+510
D
D
V
V
E
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
D
E
V
V
E
8
EspanyolEspanyolESP
621397+27
D
V
E
D
D
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
E
V
V
D
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
62131116-57
D
V
D
V
D
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
V
D
V
D
E
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
D
V
E
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
6213512-77
D
D
D
V
V
14
LevanteLevanteLEV
512279-25
D
E
V
E
D
15
GetafeGetafeGET
512236-35
E
E
D
V
D
16
Celta de VigoCelta de VigoCEL
604236-34
E
E
E
D
D
17
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
V
D
D
D
D
18
MalagaMalagaMAL
503228-63
E
E
D
E
D
19
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
D
D
D
E
E
20
ElcheElcheELC
6024816-82
D
E
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Em La Liga, o Atlético de Madrid ocupa atualmente a quarta posição, enquanto o Real Madrid está em segundo antes deste confronto.

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