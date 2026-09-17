La Liga - Rodada 7 20 de set. de 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

Atlético de Madrid x Real Madrid começa em 20 de setembro de 2026, às 10h15 EST e 14h15 GMT.

Real em boa fase visita o Atleti após heroísmo no fim

O Real Madrid precisou de um gol da vitória nos acréscimos de Carlos Espi para enfim garantir os três pontos em um eletrizante triunfo por 3 a 2 sobre o Elche na última rodada. O espanhol de 21 anos agora já marcou dois gols da vitória nesta temporada aos 90 minutos ou depois, após seu heroísmo contra o Espanyol em agosto. O Real Madrid tem estado perto da perfeição nesta temporada, com seis vitórias em sete partidas em todas as competições. Seu único tropeço foi uma derrota por 1 a 0 para um impressionante Real Betis.

Getty Images

Atleti parece estar de volta aos trilhos

O Atlético de Madrid de Diego Simeone interrompeu uma sequência de duas derrotas, contra o Bilbao na liga e o Liverpool na Champions League, ao se recuperar com vitórias em LaLiga sobre Real Sociedad e Osasuna. A equipe também reencontrou o caminho do gol, balançando as redes sete vezes nesses dois triunfos. Seis jogadores diferentes marcaram nessa dupla de vitórias, incluindo o canadense Jonathan David, emprestado ao clube, que deixou o dele em ambas. Os mandantes de domingo estão apenas dois pontos atrás do Real antes do apito inicial.

Getty Images





Estatísticas principais e notícias de lesão

Ambos os times marcaram em cada um dos últimos três confrontos diretos competitivos.

Arda Guler lidera LaLiga nesta temporada com oito grandes chances criadas.

O Atleti segue sem Pablo Barrios e Julian Alvarez, mas Alexander Sorloth voltou aos treinamentos.

Eder Militao, Ferland Mendy e Rodrygo são ausências de longo prazo no time visitante.

Kylian Mbappe participou diretamente de nove gols em LaLiga; apenas Raphinha, do Barcelona, tem mais, com 12.

Getty Images

Prováveis escalações

Atleti (442): Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, David.

Real (4231): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Diomande, Guler, Vinicius; Mbappe.

Notícias dos times e elencos

A preparação de Diego Simeone sofreu um baque com Julian Alvarez vetado do dérbi por conta de uma distensão muscular. O técnico do Atlético não tem nenhuma outra informação sobre lesão ou suspensão confirmada no momento, e novas atualizações do elenco são esperadas mais perto do início da partida.

Jose Mourinho precisa se planejar sem três jogadores do time principal do Real Madrid, com Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy todos listados como lesionados. Não há suspensões registradas para os visitantes, e nenhuma atualização adicional do elenco foi confirmada até esta etapa.

Forma

O Atlético de Madrid chega para este confronto com um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma convincente vitória por 3 a 0 fora de casa sobre a Real Sociedad, em La Liga, depois das derrotas para o Athletic Bilbao, que o venceu por 3 a 0, e para o Liverpool, na Champions League. Ao longo desses cinco jogos, o Atlético marcou nove gols e sofreu oito. A vitória sobre a Sociedad encerrou uma sequência de derrotas consecutivas e deu ao elenco de Simeone um impulso de confiança em boa hora.

O Real Madrid chega com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano, em La Liga, e também venceu a Inter de Milão por 2 a 1 na Champions League durante essa sequência. Sua única derrota foi para o Real Betis, por 1 a 0, em La Liga. O Madrid marcou 11 gols e sofreu quatro nesses cinco compromissos, com sua produção ofensiva especialmente forte nas últimas semanas.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em La Liga, em março de 2026, quando o Real Madrid venceu por 3 a 2 no Bernabéu. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Real Madrid venceu três vezes, com o Atlético somando uma vitória, um triunfo em casa por 5 a 2 em La Liga em setembro de 2025, e mais uma vitória do Atlético na Champions League. O Real Madrid marcou 10 gols nesses cinco encontros, enquanto o Atlético fez 11.

Classificação

Em La Liga, o Atlético de Madrid ocupa atualmente a quarta posição, enquanto o Real Madrid está em segundo antes deste confronto.