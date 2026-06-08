Presidente do Santos minimiza caso Neymar e freia expectativas no mercado

A condição física de Neymar voltou a ser tema de debate após o jogador ser poupado de compromissos recentes da seleção brasileira. Em entrevista recente à CNN Esportes, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, minimizou a situação envolvendo a lesão do camisa 10 e reforçou que o atacante teria condições de atuar pelo clube caso fosse necessário, mas não deixou de concordar com a decisão da CBF de preservar atleta nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.

Segundo o presidente santista, o atacante de 34 anos convive com um problema que causa incômodo, mas já atuou em outras ocasiões mesmo sem estar em sua condição ideal. Teixeira destacou que o clube adotou estratégias semelhantes ao longo da temporada para administrar o desgaste físico do craque.

“Ele atuaria. É uma contusão que incomoda. Como já tivemos aqui. O Neymar foi poupado em algumas partidas estrategicamente por parte da comissão técnica, o departamento médico. Mas, ao mesmo tempo, em outros jogos decisivos, onde também não estava 100% da sua condição, ele atuou”, disse.

O dirigente também saiu em defesa da condução do caso pela comissão técnica da seleção brasileira e pelo departamento médico da CBF. Para Teixeira, não há necessidade de expor o jogador em amistosos quando a prioridade é garantir que ele chegue em plenas condições para a disputa do Mundial, que começa nos próximos dias.

“É uma decisão, hoje, adotada pela CBF e o departamento médico. Correto. Como disse o treinador, ele não precisa testar o jogador em um amistoso. Ele já sabe como ele está e como vai contar com ele. Tudo isso são critérios adotados e eu concordo porque nós devemos chegar bem na Copa do Mundo e tenho certeza que o Neymar corresponderá às expectativas”, afirmou.

Sobre o mercado de transferências, Marcelo Teixeira confirmou que o Santos pretende reforçar o elenco para a sequência da temporada. No entanto, ressaltou que as contratações serão feitas dentro das condições financeiras do clube e sem promessas exageradas ao torcedor. A diretoria avalia possíveis chegadas e saídas, além de trabalhar em posições consideradas prioritárias pelo departamento de futebol.

“Queremos nessa janela dar uma qualidade melhor a esse elenco. O Santos possui um bom grupo de jogadores, mas nós temos a prioridade, sem fazer nenhum tipo de loucura, mas dentro da realidade reforçar o Santos com vista a essas próximas competições. Estamos estudando entre saídas e entradas. Temos algumas prioridades de posições que o departamento técnico indicou. Mas sem nenhum tipo de ilusão ou criar expectativa junto ao torcedor. Serão úteis, mas com o pé no chão”, completou.

Além do planejamento para a janela de transferências, o Santos segue discutindo projetos estruturais para o futuro do clube, incluindo o avanço das conversas sobre uma possível SAF. Enquanto isso, a diretoria mantém o foco na montagem do elenco para a sequência da temporada e acompanha a preparação de Neymar para a Copa do Mundo, apostando que o camisa 10 chegará ao torneio em condições de corresponder às expectativas da seleção brasileira.















