Presidente da Uefa compara defensores da Superliga a terraplanistas e promete punições

Ceferin não descarta punir os clubes participantes da Superliga Europeia, mas crê em tratamento mais brando a ingleses

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, comparou os clubes fundadores da Superliga europeia a crentes da terra plana, insistindo ainda que "todos serão responsabilizados" pela ruptura proposta. No entanto, os seis ingleses, por terem liderado o movimento de desistência, devem ser tratados de forma mais branda.

"Há uma diferença clara entre os clubes ingleses e os outros seis. Eles desistiram primeiro, admitiram que cometeram um erro", disse Ceferin ao Daily Mail. “É preciso ter alguma grandeza para dizer: 'eu errei'. Para mim, há três grupos desses 12 - os seis ingleses, que saíram primeiro, depois os outros três [Atlético de Madrid, Milan e Inter] e então aqueles que sentem que a Terra é plana e pensam que a Superliga ainda existe. Há uma grande diferença entre eles, mas todos serão responsabilizados. De que forma, veremos.", completou.

Ceferin ainda elogiou a manifestação dos torcedores ingleses, que foram contra a criação da Superliga.

"Honestamente falando, fiquei completamente impressionado com a reação dos torcedores, de toda a comunidade do futebol e não apenas da comunidade do futebol, eu diria da sociedade. Eu nunca vi isso. A Uefa fez sua parte, os clubes que estiveram conosco fizeram sua parte. E, claro, o governo do Reino Unido também. Mas a maior parte foi feita pelos torcedores. ", apontou.

Qual é a postura atual da Super League?

O fundador e presidente da Superliga, Andrea Agnelli, que também é o atual presidente da Juventus, admitiu que será impossível para a Superliga seguir em frente depois de ver tantos clubes saírem.

"Continuo convencido da beleza desse projeto, mas, admito, quero dizer, não acho que esse projeto ainda esteja funcionando.", disse.