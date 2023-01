Presidente da Fifa pede que cada país tenha um estádio com nome de Pelé

Gianni Infantino esteve presente no velório do Rei do Futebol, na Vila Belmiro, em Santos

O velório de Pelé está acontecendo na Vila Belmiro, na cidade de Santos, nesta segunda-feira (2) e conta com a presença de milhares de pessoas, além de personalidades importantes. Uma delas é Gianni Infantino, presidente da FIFA, que foi prestar seu respeito à memória do Rei do Futebol.

Antes de entrar na Vila, Infantino falou sobre as homenagens que a FIFA pediu aos países associados e comentou um pedido especial que fará para que todos os países tenham um estádio chamado "Pelé".

"Vamos pedir a todos os países do mundo, todas as federações do mundo, para nomearem um de seus estádios com o nome de Pelé. Para as crianças daqui 20, 50 ou 100 anos, de todos os lugares do mundo. Elas precisam se lembrar [de Pelé]", falou a autoridade.

A cerimônia fúnebre do Rei terá duração de 24 horas, depois disso, o corpo de Pelé será sepultado no Memorial Necrópole, também na cidade de Santos.